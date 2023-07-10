▲國民黨秘書長黃健庭針對郭台銘獨立參選表示，郭的初衷是下架民進黨，如果獨立參選將會和初衷背道而馳，相信他會慎重思考，也期待他重回泛藍陣營，一起團結下架民進黨。（徐佑昇攝）

金小刀出手，恢復了「雙刀飛舞」！端出了「金光布袋戲」！黃健庭今天再次出手描述與郭台銘「密室協商」的細節。這就如同昨天，侯友宜以苦練排演過、台語流利且顧盼生風的道歉，向韓國瑜道歉。一手攻殺郭、一手壓收韓，彷彿手舞著兩仙布袋戲。而金小刀此刻全力「右操侯友宜、左旋黃健庭」，究竟所為何來？

毫無疑問，一切都是為了7月23日全代會的那一場「極致對決」！在這場對決中，此刻「反侯、換侯、挺郭」的本土藍，究竟會在黨內出手到什麼地步？通過退回徵召案？也因此，金小刀的著力點，在無法有效介入或阻止任何「換侯」的可能性之際，他的目標：當然就是提前，先想盡辦法打碎郭台銘的credit 了！死也不讓郭台銘有任何一絲可乘之機！

以「黃健庭這個小咖，啃咬郭台銘這個大咖」，下駟對上駟，這已經是中國傳統的千年老招了！但倘若設想，朱、侯、金就可以因此躲在幕後高處「翹腳捻嘴鬚」，那也未免太過天真。所有認識郭台銘的人，都不會相信，滿腔愛國到彷彿打雞血的郭台銘，除了「總統」，眼中會看得見其他。黃健庭此舉，基本上已經提前正式「撕裂」與郭台銘的最後緩衝，等同「直接宣戰」！但郭台銘陣營，真的就會只淪於與黃健庭層面的「真相辯論」，不會有更具體的動作？

值得注意的是，金小刀為了「護侯」所做的此刻一切出手，是否反而先徹底加速藍營本身自己的「絕對分裂」？特別是一切迂迴幽微的回溯，是否反而將重新引發，對當初徵召過程「黑箱作業」的還原與揭露？

國民黨，會不會就將這麼注定「敗在一個侯友宜」？國民黨，會不會就依然注定是「分裂在一個金小刀」？此刻舉目眺望，彷彿那個「兩岸戰爭」以及在此之前的「賴清德勝選」，依然還在遠方熱鬧喧騰著。近處慶祝著「當選」，遠處轟隆著「砲聲」。

話說朱立倫現在此刻，面對著國民黨內即將開始分裂，他默默無言在做啥？黃健庭不是他的黨秘書長嗎？當年的CIA特派員已經接到指令，在獨自一人黑箱搞掉郭台銘之後，現在繼續要直接拆掉國民黨，為美國保駕護航賴清德？（作者為資深媒體人）

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