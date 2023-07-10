葉倫一再要求下，終於來中國要錢。先表演去餐廳吃雲南菜，還特別不在包廂，表演平民化。

一個重點活動是，葉倫特別邀請中國的6位政經女性學者餐敘。這個大背景是，美國不斷打壓中國。在高科技上，強制全球切斷中國所有高階半導體的供應鏈與設備。把無數中國高校跟企業列進供應黑名單。還不斷要求外企離開中國，將工廠遷往其他國家。

我就想，怎麼北大跟清華不列入黑名單呢？呵呵，因為會跟葉倫吃飯呀。

在美國全面打中國下，美國的財政還是要崩了。現在是靠著印美元，賣國債續命。美國財政部長葉倫，千方百計想來中國。葉倫這回，是來跟中國求救的。可短短的幾天裡，還特別花時間「召見」中國學者，這當然別有深意。整個餐敘活動，當然不只是公關活動。包括選擇跟女性政經學者，都妥妥的，是刻意釋放一種姿態與訊息。

釋放什麼訊息呢？一、 一個美國官來中國，可以來中國挑選學者吃飯。換位一下，如果中國處處打壓美國，羞辱美國，中國官去美國，會有美國一眾學者排隊等著跟中國官員吃飯？中國財政部長訪問美國，有沒有辦法召集美國版北大清大學者吃飯？

二、 特別選擇女性學者，當然也是在表示，我們美國如何重視女權。

葉倫在餐會上說：「我親眼目睹中國的市場經濟政策如何改變了國家，並使數億人脫貧。」葉倫這話是有毛病的。中國的進步與崛起，原因當然不只是市場經濟。多少第三世界國家，不是都是走歐美的市場經濟與一人一票。結果呢？貧富差距、經濟崩潰、國家資產被賤賣、不斷政變。烏克蘭甚至還被引戰，國破家亡。

中國的富強之路，恰恰是因為，對中國來說，市場經濟只是一部分。中國做到脫貧，更是中國式特色社會主義的實踐。葉倫在美國自己搞砸一切以後，還好意思來中國做教師爺，以美國的「市場經濟」，「自由市場」為榜樣？再說市場經濟，那強逼全球跟中國經濟脫鉤，叫做市場經濟？強逼台積電去美國設廠，是市場經濟？不要笑死人。

我感興趣的是，「光榮」坐在餐桌上的大陸女性學者，有沒有問美國憑什麼禁止中國取得芯片跟光刻機？或者，有沒有學者婉謝去吃飯？人家可是拚盡全力踐踏、對付中國呢，不讓中國百姓吃上飯呢!

能夠跟美國財政部長葉倫一起餐敘，顯然對中國任何學者來說，都是一種榮光。中國的學術界，直到現在都無法獨立。是在歐美學術理論下，以歐美學術角度，寫歐美認可的論文，發表在歐美的學術期刊上。比方說，研究中國經濟，用的還是別國的，甚至是落伍，不可行的經濟理論，要符合別國的眼光，挑選別國喜歡的角度，寫出別國認同的結論。對中國中政府提的建議，也是別國希望的。我都噴笑了。

中國學者要得到學術與社會地位，搞好美國關係，更一直是必要條件。美國關係好，可以得到地助益跟資源太多了。有美國的加持，在中國走路，可有風了。

葉倫在餐桌上說，中國的市場經濟，希望能夠進一步落實，這對中美兩國以及全球經濟都有好處。葉倫都不演了。就是要中國聽我美國的。什麼好處？在美國打壓中國的強況下，美國還繼續施壓中國，要中國不可以自我保護。

金融完全開放，讓華爾街可以來炒作。包括中國農牧產品，美國期貨資本，可有興趣了。中國還要不停大買美國國債，還要救美國，讓美國可以有力氣打壓中國。

要讓美國金融資本可以進入中國繼續炒作，可以賤價買下中國國有資產跟國企。美國可以政策補貼各種產業，中國卻不可以補貼，不可以有國有資產。因為那就防止歐美金融資本，全面掌控中國。

葉倫說，中美雖然有歧見，但美國對中國人民，一貫友好。葉倫正在執行美國的分化之計。把中國分化為政府與人民。不斷打擊中國政府與政策與企業與人民。

同時，又鼓吹中國人民，要支持美國打擊中國的立場，要求中國人民站出來反對中國政府。香港、新疆，跟武漢，都是例子。葉倫想來要錢，又想要分化中國。又要錢，又要命。狠了。（作者為作家）

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