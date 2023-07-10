黨中央挺不挺侯，答案當然是肯定的。

不過，也很奇怪的是，侯獲徵召而民調開始急速下滑時，為什麼黨中央沒有強力要求侯去拉攏韓粉及郭粉歸隊？而強調這是侯自己該做的事情，不是黨中央的責任。

我的解讀是，朱徵召侯後，很快發現，侯想吃獨食，無意以低姿態去整合藍營支持者。

如果是這樣的話，侯一旦勝選，一定會顯露唯我獨尊的面貌，成為又一個岩里政男！這是朱絕對不能接受的事情。

朱知道自己無法當總統後，當然是想退而求其次，當首席輔政大臣。他用徵召方式保侯上位，心想侯一定會感恩戴德，凡事聽命於朱。

沒想到，侯一獲徵召，就堅持用自己的方式來競選。智庫給他的建議，他不理睬，競選辦公室的組成，也不讓朱插手，那黨中央也就樂得看侯的民調快速下滑，正好給他一個教訓，讓他知道，想自己搞，就是找死！

侯看情況不對，找金小刀當教練。金一上任，竟然公開講，朱只能做「球團老闆」，不能干涉教練的工作。可見，侯去找金，並非出於朱的建議。

事情演變至此，我們看到的悲劇就是，黨中央完全消沉不見了，除了堅持不換侯，只要金還在為侯操刀，朱就只能對侯的選情袖手旁觀，一切成敗，就由金跟侯自己負最大責任了！

否則，在組成所謂非綠聯盟的過程中，做為國民黨主席，朱豈能像現在這般毫無動作？

所以，我這一篇點出了侯的一個很嚴重的問題。

侯應該要知道，他能從警界轉入政壇，乃至今天能成為國民黨總統候選人，沒有朱的提拔，不可能有今天的地位。結果，他還沒當上總統，就已經把朱甩在一邊，想自己獨大，更讓人匪夷所思的是，既然另找金當師傅，那你就聽金的指導嘛！沒想到，金安排趙少康專訪侯，做球讓侯公開向韓道歉，侯竟然不配合演出，那不是自己作死嗎？

所以，你看喔，鄭阿文大喊換侯後，黨中央雖然說再講就黨紀處分，但也只是說說而已；而且，侯昨天就公開向韓致歉了。這就表示，恐怕連金某現在也知道，侯這個人的確有問題，想搞一人獨大；但想搞又搞不起來，最後是自己敗選，把金教練跟朱主席也變成了陪葬品。

那還得了？哪裡能由著他這樣胡搞下去？

於是，我們便看到侯昨天終於向韓致歉了。這表示，挺侯的關鍵人士已經達成共識：從現在開始，不換侯；但侯也絕對不准再搞自己那一套！否則，就會明裡警告、暗裡默許，讓鄭阿文等人放大聲量，高喊非換侯不可，把侯嚇得個半死，直到侯真正願意臣服於國民黨為止！

侯之所以會得意忘形，想唯我獨尊，其實是因為宮廷歷史劇看得太少！是吧？明神宗剛當上皇帝時，不敢動首輔張居正；順治帝剛上位，也不敢甩開多爾袞；你侯某人現在還只是候選人，就想不甩一手提拔你的恩人？好吧，你是正港本省人，嫌外省人主席跟選民很煩，那也就算了，現在找來了滿人愛新覺羅溥聰做教練，又想不聽滿人的指揮。那就不要怪朝裡說不定「有人」暗中策動御史大人鄭阿文，公開上書要廢了你啊！（作者為自由撰稿者）

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