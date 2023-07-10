柯文哲為了總統大位在媒體上使出混身解數本是無可無非，但僅為選總統就採取譁眾的方式開演唱會則是聞所未聞。不僅如此，柯假演唱會名義進行政治募款，票價直逼韓國天團之昂貴令人乍舌，似乎與其庶民印象相去甚遠。

如今柯文哲商借北流（台北流行音樂中心）作為演唱會場遭到北市府方面婉拒，柯文哲竟聲稱世態炎涼，他卸下市長職務不到3個月，北市府就不給他在北流辦了。暗指是因為政治力介入阻礙他造勢不成。

然而柯文哲在暗批北市府政治操作的同時，也應該回想自己講過的話「原先想在北流舉辦演唱會，假裝開演唱會，藉此告訴大眾他的政績。」也就是說，柯文哲自己都承認開演唱會是掛羊頭賣狗肉，實際上也是追求自己的政治利益。問題是，把北流當成自己的政績的禁臠心態，還要求蔣萬安的北市府配合演出，豈不荒唐？

何況真正讓北市府無法同意出借的真正原因來自於柯文哲自己的「作法自斃」。現行《台北流行音樂中心表演廳檔期申請及收費辦法》與《台北流行音樂中心戶外及室內多功能空間租借規章》均訂於柯文哲主政時代，當中分別訂有「表演廳活動不得違反公共秩序、善良風俗，以及有關總統、副總統、 中央及地方公職人員選舉競選活動、政黨黨務活動或其他涉及政治性議題活動」、「活動內容不得違反公共秩序或善良風俗，亦不得涉及政治議題或宗教布教」的禁止規定。

按照柯自白開演唱會的原因與其開演唱會的時機，以及他從未展現過歌手級的演唱實績來看，幾可斷定這場為了總統大選而辦的「選舉演唱會」無疑，北市府「柯規蔣隨」按原訂辦法拒絕政治活動何錯之有？

其實柯文哲早有「違規」紀錄，早在2018年拚市長連任之際，柯曾在新北投七星公園舉辦行動競選總部開幕園遊會，不過當初以「音樂會」名義申請。結果事後北市公園處認定競選車開入公園是「競選行為」，違反《台北市政府所屬各機關場地使用管理辦法》，將沒入保證金3萬在案。柯市長難道是要蔣市長學他帶頭違法？

柯卸任後沒有獲得「禮遇」就翻臉暗批北市府上下是「太監」與「皇上」的關係，這種強索特權要將公家場地舉辦個人政治演唱會的心態，又與柯文哲過去鄙視過的那些民代關說要市府給方便、開一條路的心態何異？

柯文哲拿北流當政績是否允當，民眾心中自有一把尺。但如柯文哲是為了選舉借場地不成就拿北流當成政治操作的籌碼，相信台北市民不會樂見。（作者為自由撰稿者）

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