筆者現非國民黨員，但作為出生藍軍家庭，又特別認同馬英九前總統執政路線的政治評論員，看到侯友宜現今的選情，以及許多自居「正藍」的藍營支持者，對侯敵視的態度，著實感嘆萬千。

作為民主國家社會的公民，每個人都可以自由選擇支持對象，亦有言論自由可以支持或反對特定候選人。侯友宜在過去幾年，許多藍營重大戰鬥時刻，比方四大公投、南投補選、韓國瑜造勢等時機，與黨的集體意志保持距離，會引起國民黨支持者的不滿，也是人之常情。走過必留下痕跡，也留下情緒，這也是侯友宜必須嚴肅面對的，他的確必須證明自己有誠意與藍營支持者站在一起，也有足夠的意志力與決心達成目標。

然而，若侯友宜過往四年多的表現應受指摘，試問這些國民黨的關鍵時刻，難道深藍現在絕口不批判（甚至讚許）的柯文哲與郭台銘，就有參與嗎？他們在過去四年，有替國民黨站台嗎？另一方面，對於藍營支持者在乎的立場，比方九二共識與核能，他們亦沒有正面表態，更別談有無替韓國瑜總統提名人站台了。

不可諱言，許多在網路上非常活躍，也的確長期支持國民黨，支持兩岸和平互動，於2020年大力挺韓國瑜的深藍支持者，確實在今年國民黨徵召過程中大力挺郭台銘。朱立倫徵召侯友宜之後，在網上最大力批判的也同樣是這群人。之後侯友宜民調走低，更讓他們認定「侯果然不行」、「反侯有正當性」。

然而，請細想一下，這種『扯侯後腿致力打侯，等侯民調低，再來說「侯本就不行」』的作法，真的是愛護中華民國嗎？輿論與網友常常諷刺國民黨「內鬥內行」，這豈不是直接證實了他們對國民黨的羞辱抹黑確實有道理？

「可以不愛，但請別傷害」。洩憤批評侯友宜，國民黨焉能不受傷害？國民黨是國內目前唯一支持九二共識，紀念中華民國史，設有黃復興黨部，捍衛軍人與榮民尊嚴的政黨，試問若國民黨徹底倒了，其他政黨，包含柯文哲在內，都與這批人沒有情感與歷史上的連結，又焉會予以重視？到時候藍營珍視的傳統價值，絕對不會得到振興，只會日益更加式微，難道不是嗎？

講到這，一定有人會喊「侯下郭上不就好了。」侯捍衛不了國民黨價值，就讓郭來就好。筆者肯定郭台銘是成功企業家，也不欲批評郭台銘，只想說一點：「如果他真這麼熱愛國民黨與中華民國，2020總統大選之後為何不輔選？不挺藍軍？」一個人究竟愛或不愛，行動可以證明一切。

侯友宜的優劣，值得我們思考與分析，但若擺脫一部分情緒，用公平的態度檢視侯與郭台銘、柯文哲過去四年多的表現，相信能對侯有所釋懷-貨比貨最重要。一句話，給侯機會才是給國民黨機會，給臺灣機會，臺灣的反對勢力真的禁不起更多的動盪了。（作者為網路媒體工作者）

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