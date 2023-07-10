忍了多時，國民黨祕書長黃健庭終於公開證實：「鴻海創辦人郭台銘曾答應B計畫，若類初選輸了會支持侯友宜，也願意接受國民黨安排為不分區第一名擔任國會龍頭。」此語堅實粉碎郭台銘獨立參選的正當性。

黃健庭說明A計畫就是郭獲徵召、B計畫是郭如果未獲徵召就擔任立院龍頭，從事國會外交也能有所發揮，郭不但允諾，還主動要求排名往後，以拉抬選票。針對黃的說法，郭辦立即發聲明否認，強調郭只考慮總統候選身分。郭辦的膝射式反應，只會讓郭成為一個不守誠信的毀諾者。

黃健庭身為祕書長，徵召過程中與郭台銘討論B計畫，就代表朱立倫的意志，避免國民黨重蹈2019年的覆轍。郭是以什麼方式允諾B計畫，黃與郭心知肚明，畢竟郭還沒恢復黨籍，獲邀參加徵召遴選已是國民黨的莫大禮遇。因此郭當時欣然承諾，再加碼願意不分區排名往後調整，總不會是黃做白日夢的幻想。

郭多次公開暢談，參與國民黨徵召的初衷就是下架民進黨，下架目標自是總統選贏、立法院席次過半。這兩大目標不會從天上掉下來，尤其面對濫用行政資源的民進黨執政優勢，必須歷經艱辛選戰才能達標。因此郭辦駁黃的理由是「立法院國民黨現只有38席，且立法院長職位不存在」，根本是本末倒置。

2024總統大選國民黨挾九合一大勝優勢，原本局勢一片大好，邀郭台銘參與國民黨徵召是朱立倫「非綠大聯盟」戰略計畫的第一步，然而第一步就因郭的再次願賭不服輸攪亂藍營氣勢，導致新北市長侯友宜的民調墊底。此刻朱立倫和郭台銘的暗盤交易曝光，郭台銘還混得下去嗎？