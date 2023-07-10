「停杯投箸不能食，拔劍四顧心茫然」這兩句詩出自唐代李白的《行路難》，用來形容2024年總統大選的詭譎與混沌，此時竟有著莫名的貼切。按照目前的形勢推演下去，必然就是藍綠白無「四腳督」大混戰的局面，不僅侯賴柯郭四人拔劍四顧，或敵或友，各有盤算，連四人各自的支持者亦不免焦慮忐忑，茫然擺盪。

明年1月13日是中華民國第8次公民直選正、副總統，也是繼2000年該次「三腳督」後勝負形勢更為險惡難測的一次大決戰。過去七次總統大選雖常有不只藍綠兩大黨以外的候選人加入戰局，但真正能造成實質變數的也只有連、宋、扁該次選戰；換言之，必須對選票流向有相當程度影響力者，才能算是個「督」得起來的「腳」，否則就只是無關宏旨的擺設。而2024剛好又出現了這種巨變，而且是變上加變。

距離投票日還有半年，國內外、主客觀各種變數都還很難說，但基本大形勢現在仍可以理性且大膽的推估一番：

一、國民黨7月23日全代會，黨內某些力量醞釀的「換侯」與「倒朱」行動都不可能通過。除了某些別有用心者之外，國民黨內與支持者如今的焦慮情有可原，但現在的狀況已與當初的「換柱」不能相提並論。

首先是前車之鑑，創痛猶在，正當性不復存在；其次是當初換柱是由黨中央發動，黨內大老、要角亦有共識，才能順利達成，但現在黨機器控制在黨主席朱立倫手裡，而且藍營要角亦都不認同換侯，加上現在金溥聰已坐鎮輔選，侯營整個戰力節奏都已加強，「強侯」已取代「換侯」成為當務之急。

更要緊的是，換侯之後要換誰？郭台銘還是韓國瑜？換誰都會引發相對反彈、社會反感，能保證換的人會選更好嗎？而且郭台銘至今的民調更是從未超過侯友宜！

二、因為侯友宜近來民調疲軟走弱，所以才給了郭台銘再起之圖，這是侯與藍營必須深自檢討、看清的痛處，因此除非侯的民調聲勢明顯變強或出現重大變數，否則郭一定會透過連署以無黨籍身分參選總統。

三、非綠勢力的分合將是一個持續進行、走向難料的動態過程，直到最後投票前都還有變數，這也正是2024最後勝負空前詭異的關鍵。三腳督若繼續各行其是、繃緊抵消，賴清德必然坐等當選，何況加入郭的四腳督更是躺著即可上位，藍白無三股力量分開各戰必然無功，唯有結合方能取勝，這也是綠營最擔心的深層恐懼。因此郭的圖謀絕非只是攪局，而是打算趁著侯的民調聲勢若持續看衰，他便可結合柯文哲取代侯與國民黨，大幅吸引企求「下架民進黨」的泛藍與中間選民，險中求勝是他唯一的機會。

而以「一人政黨」之姿捲起千堆雪的柯文哲，明知其人才與資源不足，光憑一己之機巧靈變固難選上總統，即使僥倖選上，要想執政亦須在選前、選後與其他政治勢力合作，因此順理成章成為非綠勢力中待價而沽的寵兒。現實的詭異是，郭與侯都是他可以談條件的對象，他會與哪一方面做成何種「合作」，國民黨會釋出多少「誠意」，決定了最後大選勝敗的走向。