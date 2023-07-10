Meta公司推出文字為主的新社群平台Threads，上線1周內就順利上看1億用戶規模，頓時成了全球「現象級產品」，更讓Meta創辦人祖克柏與特斯拉執行長馬斯克的鐵籠格鬥大賽，大添火藥味。

Threads發文上限500字、照片10張、影片長度5分鐘，同樣採取瀑布流的滑動介面，比起同門明星產品Facebook與Instagram，完全看不出創新之處，美國網路圈內也大搖其頭，有人看衰是下一個Clubhouse。在2021年初爆紅的音頻平台Clubhouse，在馬斯克等名人一起「開房間」的效應下，也曾獲得數千萬下載量，但如今已經被Z世代用戶遺忘了。

值得注意的是，Twitter早在2006年上線，是介於Web1與Web2之間的文字社群平台，大陸的新浪微博也早在2009年推出，噗浪（Plurk）更曾在台灣風行一時，都可以說是上一個世代的網路產品了！Meta公司成功把冷飯熱炒，連台灣各黨的總統參選人全都不敢輕言放手，搶在第一時間就開設帳號。

Twitter活躍用戶規模只有2.5億人，完全不敵Facebook的20億人與Instagram的13億人，但Twitter在美國與全球政界的影響力仍大，好比微博仍是華人演藝圈的主要發聲渠道，確實有溢酬空間，這讓馬斯克去年決定用440億美元吃下Twitter。

Meta公司市值超過7千億美元，Twitter身價雖然只是零頭，但易主的連鎖效應確實很大！這也造成祖克柏跟馬斯克鬥完嘴之後，連剩菜剩飯都不留給馬斯克，整碗都要捧走。

如祖克柏心底預期，Twitter的商業化能力與廣告產值本來就很弱，Threads在今年下半年如能衝破兩億活躍用戶，很快就能與Twitter一決高下。從結果論來看，用戶使用時長與黏性由Twitter轉出後，馬斯克個人影響力會大幅下降。

Twitter的版面尚稱清流，這也造成Twitter近5年都只能虧損，最新的估值只剩150億美元，確實讓馬斯克很頭痛，最近還把執行長大位讓了出來。Threads會不會是壓垮馬斯克媒體事業的最後一根稻草，這對為了喝牛奶而買了一隻牛的他來說，後續的雪球效應確實不容小覷。

這是Web2的終局之戰！畢竟Meta公司進軍元宇宙賠了一屁股，加上區塊鏈與加密貨幣產業陷入盤整格局，Web3的新天地確實尚未來臨，祖克柏還是先固守Web2的巨額廣告產值，要把牌桌上的玩家們一個一個踢出去。

為了探討Web2與Web3的平台競局，第八屆《WHATs NEXT》未來科技產業高峰會即將在7月19日舉辦，廣邀超過30位海內外產官學研領袖，要為台灣網路產業打造「護國群山」！關鍵在於，去年全球網路廣告規模6288億美元，預計在2027年達到1兆2000億美元，台灣去年度數位廣告則達589億台幣，Meta公司以Facebook與Instagram賺走大半。大家都知道，Meta公司長年榨取用戶數據與隱私，一再強化廣告推薦算法，未來Threads是否又會成為你我手機首頁不可或缺的「最優廣告平台」與「最佳不實與詐騙訊息平台」，確實就在祖克柏的一念之間。

（作者為鍶科技暨幣特財經總編輯）