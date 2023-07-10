民進黨總統參選人賴清德在《華爾街日報》的投書，近日引發大陸媒體連續發文批駁。陸媒痛批賴清德的「和平四支柱」，說明北京對賴清德的觀察期可能已經結束，對其台獨定性不改；另方面也浮現出，北京擔心美國和西方輿論從「疑賴」轉變為「信賴」。

然而，美國和西方真的「信賴」嗎？目前為止仍然要打一個問號，否則就不會傳出美方希望安排賴清德再次過境美國，當面再把一些問題向美方「講清楚」的消息。美方和賴清德的接觸頻次已經夠多，前任AIT台北辦事處處長酈英傑、現任AIT主席羅森柏格和台北處長孫曉雅，都與賴清德有過深入互動，更何況賴也多次訪美，反襯出賴清德投書《華爾街日報》的目的只有一個，那就是化解美方疑慮。

可是，疑慮真的能化解嗎？至少，從目前美方公開表態來看，無法得出這樣的結論，但美方深知對2024選舉表態的敏感性，很容易被外界扣上「介入台灣選舉」的帽子，因此最有可能的情境是，直到投票日之前，都看不出任何美方具有傾向性的公開表態。因此，相較於作為美國政府傳聲筒的AIT一而再、再而三表態「不會選邊站」的明言，一些透過美方學者發出的有關2024的暗語，則更值得探究。

其中一個最具代表性的樣本，是美國的「台灣通」、史丹佛大學胡佛研究院學者祁凱立（Kharis Templeman）最近接受台灣媒體人專訪的態度。祁凱立對2024大選的看法，和許多現階段民調下各方對選情的預判存在明顯差異：第一，他認為藍綠最後還是會歸隊，三腳督最終會變為賴侯對決，柯文哲只是攪局者；第二，他的確感受到台灣民眾對現況以及對民進黨的強烈不滿，認為賴清德勝算不足；第三，他觀察到美方學者普遍不信任柯文哲。

祁凱立的說法當然不代表美國官方，但從他的觀察中，至少可以看出美方學者圈對2024大選的幾種代表性看法，且相信這些看法對華府對台政策具有影響力：首先，美方深知民進黨的選情是逆風，掌握了賴清德民意支持度嚴重不足的現況，因而絕對不會光明正大「挺賴」或「信賴」。

其次，美方對柯文哲的觀感是消極的，甚至是負面的，原因不需多說。最後，美方了解到賴清德多次主張並堅持自己「務實台獨」的立場，與華府「不支持台獨」、北京「反台獨」是矛盾的。

回頭看賴清德在《華爾街日報》的投書，他並未澄清或收回「務實台獨論」，也未遵從蔡總統2016年提出「以中華民國憲政體制處理兩岸事務」的表述，這在美方眼中恐怕無法及時提升信任度。美國國務卿布林肯及財政部長葉倫陸續成功訪中，美中關係穩定的預期上升，若賴清德洗不掉台獨標籤，華府選前會以一種巧妙方式，引導台灣選民支持「有能力維護和平、規避戰爭風險、且言行穩定值得信任」的候選人，這種可能性不會排除。

（作者為智庫研究員）