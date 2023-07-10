侯友宜表態支持合乎中華民國憲法的九二共識，在藍營內部引起不少爭論，倒是大陸國台辦發言人陳斌華很快做出回應，僅陳述陸方的基本立場，並未對侯友宜的表述表示異議。從這次互動可以理解，九二共識是一個動態的概念，仍然可以作為兩岸維持政治關係的橋梁。

可重新凝聚兩岸互信

侯友宜強調《中華民國憲法》，傳遞出兩個訊息：第一，他將延續馬政府8年的和平發展經驗；第二，他會遵守中國國民黨的基本綱領，這是對2005年國共政治互信的概括接受。此應為陸方所樂見，國台辦才會在第一時間作出正面回應。

侯友宜「合乎憲法的九二共識」表述，指的是九二共識的產生，是中華民國政府依據憲法對兩岸關係的界定，與陸方經過求同存異的協商，最終達成的政治默契。有人說，1992年尚有國統綱領，時空環境與現在不符，但從1992年到現在，《中華民國憲法增修條文》、《兩岸人民關係條例》中有關「台灣地區與大陸地區均屬中華民國領土」的界定從未更改，兩岸不是國與國關係。

過去一段時間，兩岸關係和美中關係都發生翻天覆地的變化，美中台三方的「戰略模糊」逐漸演變為「戰略清晰」，九二共識的功能難以為繼。這個判斷在過去一段時間，確實有邏輯和事實的支撐，但今年以來，北京和華府在兩岸議題上，有重回戰略模糊的跡象。

2019年習近平在《告台灣同胞書》40周年座談會，提出「海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一（簡稱一中求統）的九二共識」。這是從戰略模糊向戰略清晰的重要一步，九二共識原本是擱置爭議處理兩岸事務性、非政治性議題的通關密語，一旦將「統一」納入，就直觸兩岸最核心、也是最敏感的政治爭議，成為誘導當時民進黨打「芒果乾」的因素之一。

然而，經歷去年裴洛西訪台軍演，及中共二十大換屆，對台軍事壓力雖只增不減，但在對台論述與交往上，卻做出了很大改變，也出現了新的思考。

最明顯的動作是對九二共識重新詮釋，還原了這四個字背後的兩岸政治默契與模糊空間，可以從兩個代表性事件中看出：

第一，北京收回「一中求統」的九二共識詮釋。以大陸第三份《對台白皮書》為例，全文四次提及九二共識，但未出現「一中求統」的表述，並將九二共識與一中原則相並列，說明兩者之間意涵有別，九二共識雖然體現一中原則，但不等同於一中原則，當然更不等同於一國兩制。為此，陸方《白皮書》特意批評民進黨對九二共識做了「歪曲否定」。此次國台辦發言人對侯友宜的回應，延續了上述口徑。

讓台海情勢轉危為安

第二，大陸從上到下，對今年3月馬英九前總統訪問大陸期間，一再提及中華民國、《中華民國憲法》，保持寬容和尊重。過去民進黨經常批判九二共識，諷刺國民黨不敢在大陸談中華民國，意在戳破兩岸模糊的善意空間，清晰化為一邊一國。然而，陸方對馬前總統「以中華民國表述兩岸一中」的論述高度尊重，不僅讓民進黨無話可說，也是九二共識重新具有各表空間的最大例證。

2024選戰發展至今，兩岸或統獨議題依舊喧鬧，但並未像4年前那樣，構成反中壓倒性氛圍。這一方面說明，台灣民眾最關注的是物價、房價、能源等民生問題，以及如何懲治民進黨的貪腐濫權，早已厭倦統獨民粹，另方面也說明，兩岸政治分歧其實沒有那麼大、也沒有那麼敏感。

兩岸依各自憲法界定彼此，根本不存在台獨的問題，也不會有武統的風險，雙方用好九二共識的善意模糊、增進兩岸一家人的經濟文化紐帶，讓台海情勢轉危為安，讓兩岸在安定的周邊環境下繼續發展繁榮，就是台灣對中華民族綿長福祉最大的貢獻。

2024年國民黨若重返執政，將有機會以九二共識重新凝聚兩岸互信，恢復溝通機制。美中都希望建立「可管理的激烈競爭關係」，台灣在文化情感上接近中國大陸，在政治制度與理念和生活習慣上接近美國，將可以在美中衝突上扮演緩衝的關鍵角色，這是2024大選國民黨的重要優勢。