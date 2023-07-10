美國財政部長葉倫在4月份時表示，美國對俄羅斯和其他國家實施的經濟制裁使美元的主導地位面臨風險，因為目標國家正在尋求替代方案。葉倫在接受CNN採訪時表示，「當我們使用與美元作用相關的金融制裁時，存在著風險，隨著時間的推移，它可能會削弱美元的霸權。」事實上，美國政府自己亦承認美元的霸權是因自己的行動而受威脅，並非全因某些國家以人民幣結算而起，而且所謂的威脅並非即時性。推動人民幣的國際化多年後，美元的霸權仍穩如泰山。

根據國際貨幣基金組織外匯儲備貨幣構成（COFER）數據，去年第四季美元占全球外匯儲備的58.36%。位居第二的是歐元，約占儲備的20.5%。與此同時。一些人認為這是對美元的最大威脅。其實，人民幣在國際上僅占外匯儲備的 2.7%，其中近1/3由俄羅斯持有。

儘管中國已經滿足了人民幣國際化的一些金融和政治要求，但由於全球貿易保護主義抬頭，以及中國國內貨幣、資本、外匯、金融等仍有所限制，人民幣國際化仍面臨一定的阻力。現時的情況是中國尚未開放其資本帳戶以使人民幣可自由兌換，這是作為國際上儲備貨幣地位的先決條件。另外，外資在中國的資本市場上參與受到多重監管，而以人民幣計價的境外債券發行規模仍然較小，所以所謂人民幣國際化能直接、即時地威脅美元之說不能成立。

這樣看來，可以推定葉倫近日到訪中國的原因並非與人民幣國際化有太大關係，美國看重的仍然是中國與俄羅斯的關係。中國海關總署的數據顯示，2023年1月至5月，中俄雙邊貿易總額超過938億美元，同比增長40.7%。2022年，中國對俄羅斯的投資增長了150%，但仍然相對較小。甚至俄羅斯總統普丁在近日舉行的上海合作組織線上會議中亦提到俄羅斯和中國之間 80% 以上的商業交易都是以盧布和人民幣進行的。當然，中俄之間並不是沒有隔閡，但兩國領導人的共同利益以及與抗衡西方某些國家的戰略邏輯為幾乎十分接近。

葉倫在訪華後敦促中國企業不要在衝突中支持俄羅斯或逃避制裁，明顯是有備而來。美國兩名高官連續訪華，美國政府如何令中國官方或企業不向俄羅斯投資或擴大貿易，美國會用什麼方式來換取這個效果，會否以更大的制裁手段還是利用利誘的方式使中俄貿易投資合作無再擴張的空間，或許這只是美國一廂情願所設的計謀，但這將是大家持續要觀察的方向。（作者為深圳大學港澳及國際問題研究中心兼任研究員、大陸全國港澳研究會會員）

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