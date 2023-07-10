2022年發生台南市警員遭外役監脫逃受刑人刺死，如今又爆出星二代殺警案受刑人獲准到外役監執行，使外役監「特權介入」備受爭議。然而，民進黨立法院黨團今天卻強調：盼下會期9月份可以重啟修法。為何殺警重罪的殺人犯能夠入外役監服刑？民進黨真的會重啟修法嗎？還是狼來了？

不是「外國的月亮就比較圓」，之所以會設立外役監的原因，係因1955年聯合國防止犯罪及罪犯處遇會議中，提出「在監人最低處遇標準原則」，盼加強受刑人與外部社會的聯繫，避免與社會脫節，台灣因而制定外役監條例。然而，各個社會政經形態不同，不是所有的法案都可以從國外「照搬照用」，不是嗎？

在國內，台灣社會過去在「媽媽嘴謀殺案」、「鄭捷無差別殺人案」、「夜店殺警案」、「輔大孤女被姦殺宣判無期」…等幾項具高度社會爭議事件發生之後，都有超過七成民意反對廢死。何況，殺人罪確定的死刑犯還能夠適合入外役監服刑嗎？

事實上，在2020年6月，時代力量和國民黨都曾試著將「外役監條例」修得更嚴格，但最終仍被民進黨立院黨團以人數優勢通過放寬遴選資格。還有，因台南殺警案，民進黨立法院黨團總召柯建銘在2022年8月24日說，要將《外役監條例》列入優先法案。

怎麼《外役監條例》過了1年後，現在又遭到各界輿論撻伐，民進黨立委劉世芳又說，並非民進黨拖延；預計今年9月新會期再與各黨團討論。這根本就是執政的民進黨又在「重施故技」，現在的民進黨在立法院是絕對多數，沒有過不了的法案，若真的想讓《外役監條例》限縮遴選資格，早就三讀了，哪來這麼多的藉口？

也有民進黨委員回應：現行排除適用外役監的6種類型分別為，脫逃罪、毒品罪、非輕罪的累犯、假釋被撤銷、另有保安處分待執行及性侵罪和家庭暴力罪，但到底要讓哪些人進入外役監，還需要學者專家、各黨各派研商。立法院多數的民進黨立委，曾幾何時要修、要通過法案，還需要專業學者的意見？還會與立法院少數的黨團共同協商？這根本就是拖延戰術？還是又一次狼來了！

（作者為新黨輿情中心副主任）

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