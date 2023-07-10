代表國民黨參選2024總統的新北市長侯友宜，日前向前高雄市長韓國瑜道歉，表示4年前「自己幫忙不夠」，這對化解侯、韓兩人的心結以及韓粉心中的不平多少能有些幫助。

另一方面，國民黨秘書長黃健庭公開表示，曾與鴻海創辦人郭台銘之間有過A計畫及B計畫。A計畫就是郭台銘獲得國民黨徵召，那侯友宜就留在新北繼續擔任市長；B計畫則是郭未獲徵召，那麼，郭列入國民黨不分區安全名單內，並爭取擔任立法院長。

儘管郭辦否認有上述A、B計畫的約定，然而，這種說法確實曾經甚囂塵上，且如此安排也未必不合理。外界猜測，郭與國民黨之間或許的確有談及徵召人選的各種安排，只是對於是否有達成共識，雙方存在認知上的差異罷了。不過黃健庭公開掀牌，已讓郭台銘運作換侯或獨立參選的正當性顯得不足了。

侯友宜獲國民黨徵召已將近2個月，但他始終未能得到藍營的全然力挺，這是他民調未能有效突破的關鍵；而侯友宜無法得到藍營較高支持度有多個理由，除了他說話的方式與內容較難激起火花之外，國民黨政治人物及挺藍意見領袖，對侯友宜有諸多批評、乃至於不斷傳播「換侯說」，則成了侯友宜最大的致命傷。

侯友宜與柯文哲、賴清德年齡差不多，都是4年級後段班，但顯然侯友宜被認為是老派政治人物，老派有老派的優點，侯友宜實事求是、不浮誇、不吹牛，然而，這樣的特質卻很少得到同黨同志公開肯定，相反地，比起賴清德和柯文哲，侯友宜受到政治光譜相近者的要求不知要嚴格多少倍。

例如，自從他接受徵召後，就不斷有人要侯友宜向韓國瑜道歉，還指定什麼時間表達歉意才有用，否則即使道了歉也不會加分云云。或許部分藍營支持者對侯做此要求是基於求好心切，但一再挑剔各種細節，只會增加侯韓兩陣營的心結，甚至傷害藍軍的團結，並無益處。相信韓國瑜願意從大處著眼，不會陷入小情小緒中。

賴清德被抓包跟學生間的巧遇根本是刻意安排，目的是造神，這麼不誠實且糗大的事情，若換作是侯友宜，別說民進黨政客、名嘴、1450網軍絕對使勁撻伐，就是藍營自己人也肯定K得侯體無完膚，但民進黨人有指責賴清德嗎？護短當然不必鼓勵，但國民黨人、藍營支持者老是對自己人如此嚴苛，甚至整天嚷嚷換侯，那就是免費給敵軍的攻擊添加子彈，未免太愚蠢！

2024大選是戰爭與和平的抉擇，藍綠白3位參選人的兩岸政策備受關注，賴清德完全否定九二共識，柯文哲說九二共識是「跪著投降」，侯友宜說他支持「合乎中華民國憲法的九二共識」，還遭到部分藍軍飆罵，這公平嗎？藍軍不妨想想，3位總統參選人的九二共識，哪一個最有可能促進兩岸和平？侯友宜的兩岸政策或許還在「進化中」，但畢竟他是方向最正確的一個。

藍軍的資源本來就少，總統參選人還腹背受敵，既要面對外部攻擊，又要應付內部炮轟，這種慘烈的待遇是賴、柯都不必承受的。面對還不那麼令人滿意的侯友宜，藍軍可以指教但請不要否定，不然侯友宜陷入父子騎驢的窘境，怎麼做、怎麼說都錯，失去了信心，這仗還怎麼打下去？別忘了，「下架民進黨」是2024的首要之務，國民黨唯有團結才有機會達成目標。

（作者為作家）