台北市信義區夜店殺警案受刑人獲准改調外役監，法務部一紙《外役監條例》修正案「惜」尚未完成立法程序的聲明，掀起不分黨派總統參選人的怒火，更戳破蔡政府執政7年多來司法改革的假象。民進黨完全執政，在國會擁有超過半數席次的優勢，只有民進黨不想過的法案，沒有民進黨過不了的法案，要不是為了一黨之私，怎會讓如此攸關司法正義的外役監修法卡關快1年？

修法怠惰 賴清德須扛責

去年8月，台南發生2名員警遭外役監脫逃受刑人林信吾刺死，讓輿論再次重視員警執勤安全問題，也發現林竟是重刑犯，卻能爽坐外役監，讓法務部成了眾矢之的。法務部長蔡清祥迅速提出修法建議，喊話希望修法納入像殺警犯等重大犯罪不得遴選至外役監服刑，以平息輿論壓力。

法務部在新修正的草案中，規定受刑人必須在刑滿或假釋前1年，才有資格申請去外役監，門檻較舊法規定受刑人只要服刑2個月而累進處遇達到一定標準，就有資格申請去外役監服刑提高許多，在社會各界期盼下，行政院在1個月內拍板通過並送立法院審議，展現超高行政效率。

外役監的制度設計，主要是針對即將離開監獄的長刑期受刑人，透過開放式、無圍牆等低度管理方式，使其逐步適應正常生活步調，以便出獄後盡快與社會接軌。不過，對政界及有力人士來說，外役監是「坐爽牢」的服刑巧門；尤其2020年民進黨為了護送前中常委、貪汙累犯李清福進入外役監，短短3個月完成修法，這回要再修法拉高門檻，自然阻力不小。

為此，立法院去年底開了場公聽會，把討論層級提升到外役監的存廢與否，學界和實務界各有不同聲音，讓原本的焦點遭模糊，等同是技術干擾修法，法案就這樣靜悄悄地躺在委員會，只要外役監受刑人不再出包，社會不再關注，2名員警的殉職就當是「今天公祭、明天忘記」，令人悲憤。

反觀攸關民進黨去年九合一敗選的《選罷法》排黑條款修法，儘管爭議不斷，甚至有違憲疑慮，部分條文還能夠在最後三讀前起死回生，民進黨團橫柴入灶，一路超車修法，說穿了，是擔心黑金形象會衝擊2024大選，必須要趕在上會期結束前通過。民進黨遇事拚修法，一言以蔽之，全是選舉考量。

這次外役監修法延宕因為一個小警察發文發難，引發輿論關注，並在2024大選前發酵，民進黨當然不敢掉以輕心，民進黨總統參選人賴清德劍指法務部、矯正署要對外清楚說明，該停止就停止，該修法杜絕就應該修法，更撂話重罪犯應該實實在在服完徒刑，不能走旁門左道。

不公不義 司法改革假象

不過，比起國民黨參選人侯友宜痛批政府把人民當塑膠，賴清德似乎忘記自己的多重身分。他當過行政院長，蔡清祥是在他任內出任法務部長；現在的賴不僅是副總統，還是民進黨主席，立法院修法怠惰難道不正是他的責任，現在跟著其他參選人罵政府，豈不是在打臉自己擺爛，何況服外役監若是他眼中的旁門左道，恐怕也會打擊所有從事矯正工作者的辛勞。

外役監修法暴露出民進黨植黨營私，但當外界將矛頭指向民進黨立院黨團時，黨團卻推說因專家學者及朝野對於關鍵條文看法多元，有待整合，並待法務部蒐集各界意見後送至立院下會期排審。不過，行政院副院長鄭文燦已表示，重刑犯不能轉外役監非常有共識，希望盡快完成立法，行政與立法之間顯然有歧見，社會給了賴清德補考機會，賴主席不該只顧放話，而是該好好整頓內部。

蔡英文總統第一任就職時，有關司法改革的演說贏得許多掌聲，她親上火線召開全國司改國是會議，但執政7年多下來，民眾對司法怨氣不減，檢察官批評法務部濫用人事權，甚至連像皇后貞操不容懷疑的司法界，也傳出法官、法院院長性騷擾醜聞，大法官全面綠化，更讓司法改革淪為空談。

這次外役監修法事件是民進黨玩弄司法的冰山一角，但只要恣意妄為的NCC主委陳耀祥、只會撒幣救產銷的農委會主委陳吉仲，以及環評黑箱的環保署長張子敬等爭議閣員還在位，不公不義之事又豈會只有這一樁。