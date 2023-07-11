這些年，許多時候我的工作是告訴台灣人「大陸其實不是這樣。」以及告訴大陸人「台灣人不全是這樣」。

前陣子去海峽青年論壇當嘉賓分享，一起分享的多是在大陸創業當老闆的台灣人。有一個特別可愛的台灣嘉賓開頭說，其實我沒什麼情懷，當初就是想來賺錢。是的，機會，經濟發展，是很多台灣人來大陸的理由。

這導致大陸媒體問，「請問台灣青年能如何在這裡實現自己的夢想」、「會不會以自身經驗鼓勵台灣年輕人過來」時我都會愣住。

更可愛的記者朋友會問「台灣人的個人發展如何與中華民族偉大復興融合」。這時我不自覺想著旁邊那位創業的台灣小哥，到底怎麼回答這個問題的？

因為我不是一個很典型的、能鼓勵台灣人來這裡的案例。出兩本書但不暢銷，在北京活得看起來「還可以」但薪資並不高。

最重要的是，我的經歷沒有太大的可參考性/可複製性，因為真的非常「不主流」。

2016年因為出版第一本書《台北女孩看大陸》，陸續有一些單位找我參加活動，然後有越來越多次這種場合：演講分享、參訪、座談會等等。有幾位台灣朋友曾親眼看過我「直白溫柔」的「意見表達」，紛紛對我豎起大拇指，「你好敢說喔」。

敢說，成為這些年我在「兩岸圈子」的標籤。但我並不是刻意的，只是覺得不吐不快，「大不了回台灣」 。我並非有家業的台商，家人全都在台灣，所以沒有什麼「不敢說」的。

兩岸最重要的不是意見交流嗎？說話就算不中聽，難不成還能誅九族？有台灣朋友跟我說過，「就算是台灣的官員，都未必能容忍你。」

我回，「該說什麼就說什麼，有什麼容不容忍的？我不是納稅人嗎？」

對不起吹噓了。我在台灣沒工作，真沒納稅。但在大陸我可是個正經納稅、今年乖乖補了幾百塊錢的社畜喔！所以，讓我叨叨吧！

在北京的「兩岸圈」裡面，我算是很少數的「非主流」，因為老在罵人——主要罵對台相關人員，還常常見一次批評一次。比如「你們就愛在這種『台灣人說大陸好棒棒』的同溫層打轉」「到底有沒有好好做工作，去接觸真正的台灣小朋友啊」之類的。（此處穿上防彈衣：並非在說其他台灣人不愛說實話，只是每個人個性不同，多數台灣人個性也不愛爭辯。）

我猜他們一開始的反應是，竟然有人參加活動時講話這麼不中聽？但我是女生，二十幾歲時也還挺天真可愛，這幫北方直男大概抱持「姑且容忍」的心情。

沒想到後來幾年，他們發現這傢伙還是一如往昔，講出的話不好聽但沒惡意、倒也有些道理。於是這樣的「非主流」 ，讓我受到許多人的包容與幫助，並堅持初衷到現在。

看到這裡，善用百度的讀者朋友已經拍案跳起來，「騙子，你在媒體上的發言超正能量！」

拜託，那是公開場合、並且經過記者篩選過的問題，以及編輯成果！參加活動時，最怕碰到台灣記者，因為太愛問政治了，我只能傲嬌地昂首，回答出讓台灣記者翻白眼的答案——「政治問題不好說的啊～～今天不說政治喔！」

我在大陸的發展故事，有太多只能寫在我自己的這片園地，不能發上官媒。

在寫兩岸關係的這條路上，正因為能設身處地瞭解兩岸民眾生氣的點、在意的點，我會感覺自己台灣和大陸都各沾一點、但兩邊都不太「純粹」。

這些年，很多人鼓勵我「一定要持續寫下去」——這麼鼓勵我的，很多時候是被台灣視為「具備侵略性」「只會打官腔」 的大陸體制內人員。

這些年，我跟大陸對台相關人員相處，當面批評的次數絕對比稱讚的次數多很多、很多、很多。

也正因為如此，我切身體會到不同於一些人的想像，很多大陸體制內人員不是那麼故步自封，不是全然高高在上、自以為是。

撇除因為個人興趣而堅持至今的自媒體寫作和兩岸交流活動，我的職場經歷對想來大陸的台灣學弟妹也沒太大參考價值。

我在香港媒體待了七年，然後在去年，到大陸媒體。在大陸的傳統新聞媒體領域，這些年我碰過的台灣從業者不超過5個，包含我自己（台媒外派在這裡駐點的台灣記者不在此列）。第一是薪資沒有吸引力，台灣傳媒人更傾向去大廠做運營，第二是有一定敏感度，一旦「出錯」會很麻煩，至今多數大陸新聞媒體仍不太會招聘台灣人。

在新聞領域，相較其他台灣和大陸記者，我又成為一個「四不像」的存在。

馬英九的《八年執政回憶錄》裡面，花了很大篇幅講述新加坡習馬會的具體內幕，其中有一段我印象很深——大陸領導人在晚宴時曾問馬英九兩個問題，其中一個是「蔡英文對釣魚島的主張為何」。這側面反映出大陸很在意台灣領導者的史觀問題。

而我在做新聞的從業歷程中，碰到的大陸官員、學者，也都非常在意這一點。

在歷史觀的維度上，大陸同行不用說，台灣一些優秀的資深記者不光能銘記歷史，更有著比一般台灣民眾厚重的歷史傳承情懷。我剛入行時不光是個不懂歷史、永遠在估狗的笨蛋。比如，汪辜會談是哪一年的事情啊？

（附註：入行好多年後，我的這篇文章中國人這道「送命題」被一位台灣資深兩岸記者肯定時，我高興得跳起來）

剛進入媒體的那幾年，我從參考資深記者如何寫稿、依樣畫葫蘆開始，並瘋狂看書補充知識。我的工作生涯裡，去除之前的老闆願意教我之外，我特別有成就感的就是跟台灣同事瞎扯大陸人想啥（代表大陸人民發言）、以及跟大陸同事科普台灣人想啥（代表台灣人發言）。

那幾年是互聯網大廠的爆增期，一眨眼，許多熟悉的人都去了大廠掙更高工資，而我還在傳統媒體。我覺得自己找到了舒適圈，在能養活自己、吃喝旅遊之餘，靜下心來觀察社會。

在大陸長期從事新聞媒體的經驗，我無法分享在YouTube上，但至少讓我可以跟台灣朋友亂吹牛。

比如，不同時期的「界線」會不一樣，有時這麼寫可以，有時這麼寫就「敏感」了。有些台灣朋友以為的敏感話題——拜託，其實沒大事好嗎！

漸漸地，會有台灣同行問我大陸的熱點、這個新聞大陸社會怎麼看……

我在大陸的發展，只是選擇自己能做得稍微像樣一點的工作，就這樣被推著走。

沒有太多專業素養、更非天資聰穎的我，因為願意瞭解、沒有喪失對這片土地的好奇，因為還是願意花點時間堅持寫稿（被罵寫得爛也要繼續寫），獲得了一些肯定與機會。

海峽論壇上大陸記者問，你的文章能告訴台灣年輕人什麼？我說，當他們在大陸感覺很不如意的時候，能翻翻我的文章和書吧。

也有記者問我會不會鼓勵台青來大陸發展，我說會的。沒有多高大上的理由。只是因為沒有語言障礙、融入門檻相對歐美日韓低許多，不論會不會留下來、開不開心，都是一個人生經驗。

而你不會知道，你會在一片自己認為陌生、沒有人脈的土地，創造出怎樣獨一無二的經驗。

我不是大陸官媒上報導的「主旋律台胞」模樣。

我從小沒有受到什麼「大中國教育」，家裡人也並非有多厚重的中華民族情懷。我父母影響我的，僅止於聽到「是台灣人也是中國人」這句話不至於跳起來罵人（畢竟在我小時候，「中國人」這一個詞台灣社會也不會這麼敏感）。

有件事情我以前寫過，在現在的語境下不太政治正確，但不管啦再寫一次。

那時我剛來北京讀書，老師在介紹我時說我是「中國台灣」的，當時怎麼聽怎麼怪啊（那是個字幕上出現「中國台灣」台灣民眾會大驚小怪的年代）。我說，也可以叫我「中華台北」謝謝。

大陸同學們全笑出來，嘩啦嘩啦鼓掌歡迎我。

開學後，我看「快樂大本營」來認識大陸明星，為了深入瞭解大陸也看了鄉村愛情故事。我的河南室友那時總在宿舍鄙視我的品味，台灣青年竟然看這玩意兒！

我就是從什麼都不懂的傻樣，在很多人的容忍下成長，走到現在。（郭雪筠/台北女孩看大陸）