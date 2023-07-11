民進黨總統參選人賴清德7月5日投書《華爾街日報》，以〈維護台海和平方案〉為題，承諾執行「保衛和平四支柱」，包括：加速國防轉型、推動經濟安全、與民主國家建立強健夥伴關係、穩定且有原則的兩岸領導力。7月6日美國在台協會（AIT）主席羅森伯格表示：美方敬佩台灣民主，支持自由和公平的選舉，華府不會選邊站，也反對任何外來干預。這是羅森伯格第二次重申「不選邊站」，聽在執政黨主席賴清德耳中，不知該做何感想？

7月4日是美國獨立紀念日，也是美國國慶，賴清德選擇此刻在美國媒體投書〈維護台海和平方案〉，自然有向美國人交心表態的味道，不過仔細看看他所謂的「保衛和平四支柱」，只有第四支柱才與大陸相關，根據賴清德投書內容所述「不排除在基於互利、尊嚴且沒有先決條件下，與對岸展開對話」，以這種方式向老美保證他能「保衛和平」，跟他先前輕佻說「最想和習近平共進晚餐」的心態是一樣的——自爽自嗨、不切實際。

事實上，羅森伯格可以不提「不選邊站」，少了這句話的官方聲明「美方敬佩台灣民主，支持自由和公平的選舉，反對任何外來干預」，依然得體、四平八穩，但連說了兩次「不選邊站」，相信在野黨的侯友宜、柯文哲都會放心不少，相對地，掌握執政權的賴清德可就會隱隱不安。羅森伯格嘴巴說美國不會影響台灣大選、「不選邊站」，潛台詞是不必然會支持執政黨政權！有政治觀察家點出，羅森伯格對蔡英文、賴清德熱冷有別，存在落差，是否促使賴清德最後選擇駐美代表蕭美琴搭檔參選？

這個觀點其來有自，羅森伯格上任後於4月底來台，幫台灣美國商會（AmCham Taiwan）謝年飯站台，蔡總統親率府院黨百餘官員出席捧場；5月初集結25家軍火商大陣仗舉辦「台美國防產業合作論壇」；所以當6月初，羅森伯格第二次到訪台灣與侯友宜、賴清德、柯文哲三位總統參選人碰面，離台前撂話「不選邊站」，其實有點打臉賴清德。試想：如果民進黨常掛嘴邊「台美關係史上最好」為真，美國對蔡英文、賴清德卻有差別待遇，羅森伯格對蔡、賴呈現兩種截然不同的態度就別有深意，如人飲水，冷暖自知。

賴清德雖然收斂起台獨言行，但要拿到兩岸和平之鑰，關鍵必須與大陸對話、溝通、化異求同，光靠老賴賣瓜、自賣自誇是沒有用的，連兩岸路線講「蔡規賴隨」都未獲蔡英文本人點讚、美言兩句，蹭蔡蹭習一眼假，兩岸和平走到黑，難怪美國人、大陸人、台灣人統統都要「疑賴」了。

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