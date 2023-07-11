近來因為殺警案受刑人轉入外役監，導致員警抱怨「學長白死了」，民怨也因而沸騰！其實，民進黨政府「今天公祭明天忘記」早是改不掉的惡性！拜託民進黨l主席賴清德，別再震怒裝裝樣子，做賊的喊捉賊？說甚麼「該停止就要停止，該修法杜絕就應修法」的話了。過度放寬外役監巧門不就是民進黨？還封殺在野修法提案。賴清德如真有意改革，就請先為民進黨過往阻撓在野委員的修法和行政怠惰道歉吧！

其實早在2020年，我就與蔣萬安、林奕華、林為洲、吳怡玎等立委，提案修正《外役監條例》，當時即主張累犯、家暴、犯《貪污治罪條例》，或透過網路散布、販賣猥褻影像的受刑人不得享受外役監優遇，但遭民進黨的國會多數悍然封殺，更反過來以人數優勢霸氣通過放寬遴選資格案，加上去年修法的技術性杯葛，民進黨早知今日，何必當初？

立法院上個月不是才開了臨時會嗎？除了透過國會過半優勢強行通過大法官人選外，做了什麼事呢？如今，又說要加開臨時會！既然要開會，就拜託賴主席、賴副總統行行好，讓行政部門依據OECD 和國際組織要求，公開所有訊息，全面檢視政府失職和失能的現狀，給民眾一個交代？也讓國會能夠就事論事，以便及時收拾綠色政權搞出來的爛攤子！最起碼別再打假球，不要再杯葛、拖延在野黨的相關法案？

其實說穿了，多少違憲違法的法案在綠色政權體制和國會過半下都可以強渡關山？就連國務機要費也可以除罪？還曾把總預算逕付二讀，就連疫苗預算的使用，迄今真相不明？至於民主體制下絕無僅有的一黨主掌全體大法官提名爭議也都置之不理，如今的台灣，根本就是只要民進黨想要，就沒有過不了或不行的；為何這項修法延宕至今？民眾終於發現，原來民進黨的在意民意祗是口號？也才發現，原來外役監這種僧多粥少的豪華監獄，是為特權而設？

事實證明民進黨完全執政，國會絕對多數、優勢過半的結果，黨國家天下，完全無為、無能、無知、無感的「四無政府」尸位素餐，對民意冷感到宛如木乃伊。讓人質疑難道是把人民當塑膠，放任特權巧門與肥貓橫行？

亂象蔓延，也導致暴力犯罪與詐騙犯罪如野火燎原，威脅每個民眾的生活安全而無從嚇阻遏制。如今，如真要說「可惜」，恐怕就是人民沒辦法立即讓失能、失德的綠色政權快點下台！

（作者為立法委員）

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