上海歸來，頗多感觸，幾分驚嘆。

驚嘆之一，禮讓行人，十分徹底。不論是偏遠的寶山區第九人民醫院前無號誌的行人穿越道，西藏北路、南京西路的十字路口，靜安寺前六線、八線大道多向號誌、警察站崗的十字路口，還是小巷裡的路口、停車場出口的黃線區，只見路人，或是悠然步行而過，或是快跑穿越，轉彎車輛駕駛，無不停、看、聽、讓，保持距離，慢慢駛過。

上海友人戲稱，禮讓行人讓上海鬧區的塞車問題更為嚴重(這點，或許正值暑假期間，未能體會)，但也培養了人們的耐性!遵守交通規則，禮讓行人已經成為上海市民基因的一部分了!至於台灣，禮讓行人尚未成功，同胞仍須努力。

驚嘆之二，街道整潔，就連高架路路面和兩旁綿延不絕的隔音牆，都乾乾淨淨，不見垃圾，不見污漬積塵。原以為街道整潔僅限於通衢大道，不料，路經普陀區、黃埔區的老舊社區，不但街道整潔，蓋有年矣的建築物外觀，也都整整齊齊的，不似台北、新北、基隆許多老舊社區街道，雜草叢生、垃圾滿地，老舊建築物外觀，電線纏繞、油漬汙漬佈滿牆面，門窗鏽蝕，一派破落蕭條景象。

上海有五萬三千多名第一線的環衛工人，五萬三千人要想維護大上海街道整潔，靠的是現代化的各類城市清潔工具，譬如小型掃街車、水車、高壓噴槍、各型垃圾運輸車等。此外，上海市各區政府可能定期進行小型都更和市容美化工程。這些，都確保了大上海時時維持著美麗的風情。

驚嘆之三，公共廁所乾淨整潔，少有異味。從虹橋機場到市區百貨大廈，從飯館、咖啡廳到公園的公共廁所，除了乾淨，還多了幾分設計感和人道關懷。殘疾人專用的廁所、母嬰廁所、清潔液、擦手紙、烘手機，一應俱全，如廁用具也添加了人體工學的考量，給人煥然一新的感覺。某間購物商城的衛生間指示標誌，放棄了常見的男生女生圖像，改用人們內急的窘樣，讓人發出會心的一笑。

唯一讓人覺得失望的廁所，竟然是觀光熱區田子坊的公共廁所。此外，地鐵站的公廁，也有很大的改善空間。台北捷運沿線各站公廁，完勝上海地鐵公廁，差堪告慰。

觀微知著。整潔的街道和公廁，禮讓行人，顯現城市管理者抓住了治理城市的要訣，也意味著城市居民素質的提升。台北上海間的雙城論壇，舉辦多年，不知歷任的台北市長有沒有類似的觀察和體會？（陳朝平）