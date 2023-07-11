韓國瑜果真不愧是目前台灣政壇上最具「傳奇性」的人物，他的發跡，從北農總經理開始，一段與王世堅尖銳而不失氣魄的對答，至今仍為人所津津樂道；其後競選國民黨主席，提出「溫良恭儉，不讓」的正面應戰態度，更是激蕩了不少頹靡的人心；然後是奉派至高雄出任主委，以「一碗滷肉飯，一瓶礦泉水」，從默默無聞、被目為砲灰的棋子，一路艱苦作戰，聲望逐漸攀升，竟至最後擊敗了來勢洶洶的對手陳其邁，一舉收復了為民進黨盤踞了三十年的高雄市，也為他寫下最光輝燦爛的一頁。幾場「三山造勢」，旗海飄揚、吶喊連天，人心振奮、熱血沸騰，放眼政壇，有誰能出其右？

可惜的是，韓國瑜不能自安其位，在許多韓粉的鼓譟、簇擁下，竟作了錯誤的決定，希圖進取大位，不但在總統大選中挫敗於蔡英文之手，更連帶著遭到罷免，連高雄市長的位置都被取代了。這兩次重大的挫敗，因素繁多，皆能言之成理，但事過境遷，也無須再作無濟於實事的討論。重要的是，當時蒙披「韓總機」、「草包」、「酒鬼」、「色胚」的惡名的韓國瑜，儘管退居林園，卻仍然具有不可思議的魅力，凡所至之處，依舊人潮洶湧、吶喊震天，民眾對他的欣賞與期待，不但不見衰減，反而更形熱切，更成為政壇上的異數。

無可諱言的，韓國瑜至今仍是國民黨中最具有聲望及實力的人物。2024的總統大選，採徵召的方式，但並未將韓國瑜納入人選之一，已可聽聞到不少質疑與反彈的聲音；而侯友宜雖脫穎而出，不但未能如當初所想像般的眾望所歸、凝聚人心士氣，反而聲勢「一盛二衰三竭」，如今竟落成「侯老三」的窘境，而此時的韓國瑜再度浮出檯面，「挺韓」的呼聲，更是來勢洶洶，昔日被羞辱成「草包」的韓國瑜，竟脫胎換骨，被認為是能挽救日薄西山的國民黨的一大希望。政治風雲的變幻，白雲蒼狗，往往就是如此詭譎的。

韓國瑜當然也知道，在目前風雨飄搖的國民黨中，他自己是擁有怎樣的分量的。首先，他有自知之明，鑑於上屆大選的失利，他是早已沒做東山再起的盤算的，故也言明自己是「啦啦隊」的角色，是以「徵召」也未將其納入考量，這當然是非常合理的。「換侯」之議興起，且不說另有一派「挺郭」的人馬在運作，韓國瑜未必就能取而代之，即便國民黨真的不計毀譽，重蹈了當初「換柱」的大錯，韓國瑜恐怕也未必願意接下這個棒子。因為韓國瑜有了前車之鑑，即便韓粉眾多，還是不足以成其大事的，而且，當初「反韓」的聲浪，必然將捲土重來，這一仗，將比上一屆還要艱苦，韓國瑜不是笨蛋，豈肯再淌這個渾水？

基本上，韓國瑜對國民黨的忠城度，是無庸置疑的，因此，即便郭台銘獨立參選，或是柯文哲有意拉攏，韓國瑜無論如何也不會離開國民黨，另起爐灶，這是百分之百可以確定的。現在的問題在於，韓國瑜「想」扮演怎樣的一種角色，以及要如何扮好這一個角色。

不可諱言的，韓國瑜與國民黨及侯友宜是有心結的，國民黨及侯友宜在韓國瑜競選與罷免兩大戰役中，並未施予太多的援手，甚至有點「冷眼看好戲」的意味，這是眾所周知的事實。韓國瑜儘管再怎麼豁達、寬容，相信芥蒂是一定免不了的，更不必說至今仍一心一意支持韓國瑜的鐵桿韓粉的。侯友宜想要化解此一心結，唯一的途徑，就是誠懇道歉，這幾乎是所有的人都一致認同的。侯友宜其實也有多次向韓國瑜「致歉」的機會，也可能曾經在私底下道過歉，但是，不知為何，侯友宜始終不肯當眾直說明說，一直到日前參加陳金結的造勢活動，才千呼萬喚始出來的蹦出「真歹勢」三個字。儘管遲來總是強勝過沒來，但顯然此舉並不能愜服韓粉之心，「不甘不願」、「不乾不脆」的批評聲浪，還是未能歇止。

以韓國瑜對國民黨的忠誠度，以及他素性的豁達、包容來說，連郭台銘他都可以握手言和，當然也是一定能夠接受這略嫌不痛不癢的「歹勢」的。但是，卻未必能讓不依不饒的韓粉滿意。韓國瑜的態度固然重要，但是，更重要的是持韓國瑜的韓粉的觀感。以韓粉的實力來說，雖說不足以支持侯友宜當選，但是，如果韓粉未能歸心，侯友宜就絕對不可能有任何獲勝的希望，這是鐵錚錚的事實。

侯友宜和韓國瑜的心結，還算是容易化解的，但侯友宜與韓粉的心結，恐怕就不是輕輕鬆鬆的三言兩語就可以冰釋的。侯友宜固然必須更積極表達他的道歉誠意，而韓國瑜如果真的如大家所認定的豁達大度，為了國民黨、為了台灣未來的發展，其實也更應該作出更主動而熱情的回應，以安人心，以定反側，而不是僅僅由王淺秋說什麼「愛與包容」的空話而已。

這就牽涉到韓國瑜對自己角色的定位了。韓國瑜自被罷免之後，退居林園，但卻不是如一般人所想像般的如閒雲野鶴，儘管我們不能確知韓國瑜這些年來究竟做了些什麼事，但是看他的行程、日表，都是排得滿滿的，可見也還是未能忘情於政治。韓國瑜將自己定位為「啦啦隊」，當然不可能再有取侯友宜而代之的企圖，但「啦啦隊」的職責，在於鼓舞士氣、感動人心，目前國民黨內意見紛紜，幾乎有點分崩離析的勢態，軍心萎靡、士氣不振，如何凝聚人心、團結一致，是當務之急。韓國瑜是「犁牛之子，騂且角，雖欲勿用，山川其捨諸」的，又豈能置身事外？

當然，用與不用，也並非韓國瑜一個人能決定的。國民黨與侯友宜必須先看清時勢，不用的話，韓國瑜大可以樂得清閒，只需要偶爾出來說幾句場面話，就能交待得過去，反正不選的人最大，自己不忮不求，任何人都無法歸罪於他；但如果要用，那就必須審慎斟酌，應於何處用他，又如何用他。韓國瑜是對的人，就必須擺到對的位置上，方是「人盡其才」。金溥聰既執掌兵符，對國民黨內唯一具有人氣魅力的韓國瑜，究竟應該如何用，這就不是我能越俎代庖的了。

（作者為退休大學教師）

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