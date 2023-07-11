現階段大選民調，多數針對「賴、侯、柯」的三腳督。由於民調不是投票，因而部分受訪者的回答，不見得是投票日的支持對象；至於原因，多少和「棄誰保誰」有關。

有多少受訪者有此心態？沒有專家能夠評估，但誰可能因此獲利，誰又可能受害，冷靜想想可以找到答案。

試想民調時故意選「不支持對象」，這對賴、侯、柯支持者的機率各有多少？

1. 賴的支持者定然樂見藍白勢均力敵、廝殺到底，因而民調時說出違心之論，表達支持第3名的可能性必然存在。

2. 藍營嚴重分裂，至今仍有「換侯」的氣氛，他們民調的支持對象應會是柯，極少部分會選賴。

3. 柯的支持者以鐵粉居多，難以撼動；再加上藍、綠別有所圖的假支持者，柯的民調只可能比實際高，不可能低。

從上可知，「民調不是得票」最大受益者是柯，最大受害者是侯。

侯警察出身，長年擔任執法公務員，個性內斂穩重，信仰並尊重法律，2010年跨入政界做了8年沉默的副市長，接著參加新北市長選舉，以石破天驚之姿，先於2018年大勝蘇貞昌29萬票，再於2022年痛宰林佳龍46萬票。而在其任內，依據《遠見》六都市長滿意度調查，侯連4年獲得5顆星，其中3年滿意度排名第1，今年(2023)第2。

侯不是典型能言善道的政治人物，短短5年參選成績與民意支持度，藍營無人出其右。此次代表國民黨參加大選，事前如水到渠成，事後一蹶不振的民調卻讓藍營陣角大亂。然而，不知各位是否想過：侯前後的支持度為何出現如此巨大的差距？

他爆發什麼重大醜聞，或言行與過往出現明顯轉變？

其實，侯還是侯，唯一的轉變是他參加總統大選。

基於綠、藍基本盤大約40%、30%，所以侯是現階段最可能實現政黨輪替的候選人。為了繼續抓權執政，綠營傾巢而出，挑撥離間、見縫插針，無所不用其極。再看現今民調，完全符合綠營「勝選謀略」。不過，侯的民調若持續探底，只要社會出現「棄侯保柯」的呼籲，民調必然會出現「侯升柯降」的轉變。

（作者為海軍退役上校）

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