美國財政部長葉倫上個星期訪問北京，在和中國副總理何立峰會面的第一時間，三次快速熱情屈身鞠躬，貌似「鴿」舞，風度不佳，並且三次的上身屈度都的確過多，引起美國「鷹」派大表不滿，認為鞠躬本身就是不符合外交禮儀，她丟了超級大國的臉。

她尴尬的影像在這兩天幾乎出現在美國所有的政治新聞頁面，處理的差別僅只在於是否選擇直接批評她的舉止不當。

行禮一結束，没想到她在第二時間，就將何立峰誤稱為「胡」副總理。其實，真正絕對應該感到尴尬的是這個，但是卻報導不多。

將國名和人名說錯，國際場合常見。除非是受過嚴格的外交官訓練，拿到過博士學位也沒有什麼幫助，因為就葉倫的年齡層來看，當時絕大部分美國人的青少年教育都是在單一語文範圍中渡過的。

到了中年以後，事業上不得不和東方人打交道，美國人不是矯枉過正，就是應付不過來。葉倫的行為，一前一後完全說明了問題。

美國朝野在過去和日本政商兩界曾經全方位密切深度接觸，其尷尬和困窘之態，也往往如此。

在正式的外交場合上出糗的，葉倫既不是有史以來國際第一名，也不會是最後一名。

不僅於此，葉倫結束訪問前，接受CBS電視台專訪，而通篇平平，毫無内容。葉倫學者從政，除了降格配合白宮政治，如何獨到建樹？以她的資歷，不需要去做這個官；做了這個官，鑄成一生敗筆，遠遠不只是尴尬而已。

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