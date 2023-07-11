美國在台協會（AIT）理事主席羅森伯格在華盛頓表示，美國反對外部勢力干預台灣民主，台灣人民有選擇自己領導人的權利，選舉不應該成為北京升級緊張的藉口。她還強調：「我們支持台灣的自由和公平選舉，不會在選舉中選邊。」4年一次總統暨國會改選，是新政治任命與新民意展現，也是國家主權的具體運作，自然不容外部勢力以任何理由介入，左右甚至改變人民的選擇。美國期待並保證台灣有一場公平、自由、安全的總統大選，以鞏固與深化台灣民主，令人欣慰。

外力干預 政局不安

但非常矛盾，美國雖說反對外力介入台灣選舉並保持中立，但台灣主要總統參選人，選前都安排訪美行程，爭取白宮與國務院的支持，美國對台灣選舉的影響人盡皆知。1996年首次總統直選前，大陸對台進行飛彈演習，美國派遣兩艘航空母艦到台海附近，讓李登輝高票當選。2004年連宋配勝券在握，但發生「三一九槍擊事件」，國民黨支持者在總統府前示威抗議，美方顧忌場面失控，讓北京有可乘之機，要求連宋撤離，連宋迫於壓力，放棄群眾路線。美國認為既然反恐戰爭已經獲得北京的同意，繼續與陳水扁合作無傷大局。

2012年美國選擇支持馬英九連任，維持台海穩定，因此大動作支持馬英九。2011年9月蔡英文訪美會見國務院高層後，白宮透過媒體放話質疑蔡英文處理兩岸問題的能力，投票前幾周，美國宣布給予台灣免簽待遇，讓蔡英文挑戰失利。

隨著中國超越日本成為世界第二大經濟體，美國對中國戒心日深，不願意台灣與大陸越走越近。2016 年選舉，美國接受蔡英文「維持現狀」的說法，為其背書，給予高規格的禮遇，二次政黨輪替實現。2020年選舉，川普政府與中方展開激烈的貿易戰，大打台灣牌。2019年澳洲傳出王立強事件，民進黨政府趁勢指責中共介入選舉並逮捕向心夫婦。事後證明烏龍一場，但已經造成韓國瑜選情的重傷。

從過去美國對台灣總統選舉的影響與操作，可以看到美國希望台灣選出配合美國利益的領導人，而其中又受美中關係左右。羅森伯格最近對媒體發表有關台灣大選的談話，赤裸裸表示台灣的選舉牽涉美國利益。美國一方面呼籲外力不要介入台灣大選，一方面卻又伸張台灣對於美國利益的重要，無啻於將台灣視為禁臠。

台灣作主 美中有利

中方對美國長期影響台灣內部政治不滿已久，這次也不演了。日前布林肯訪中，中方就對美方在這次台灣選舉中的角色表達關切。中方質疑美國是否在台灣大選中有既得利益，美國人是否將繼續支持民進黨。布林肯重申美國不干預台灣選舉，羅森伯格基本上與布林肯立場一致，但釋放出更多的訊息。

台灣由於特殊的地理位置，不僅在冷戰時代成為圍堵共產主義的前哨，在後冷戰時代也成為美國遏制中國崛起的樞紐。美國自認在台灣有重大利益，但是不要忘了，台灣對中國大陸的國防戰略意義可上溯三百年。從康熙定台，解決滿清政權合法性的同時就發現台灣的重要性，派員治理台灣。清末，西方列強從海上而來，突出了台灣對海疆與中國東南精華地區的重要性，乃建省並大力發展。抗戰末期中華民國政府要求收回台灣與澎湖，也是意識台灣的重要性。以此觀之，中國大陸任何政權都會認為台灣是其核心利益中的核心。台灣身處強權利益交會處，親中親美維持各方利益平衡，才能避免戰禍。最好的方式就是希望所有外力節制，尊重台灣人民自己的選擇。

民進黨政府執政以來，包括2024參選人賴清德，都片面狹隘地認為只要單方面滿足美國利益就可以穩坐江山。回顧70年來台美關係，每當美國有求於中國大陸，台灣不是被拋棄（1979年斷交、撤軍）就是被中美共管。最近美國國務卿、財政部長相繼訪中，緊接著氣候特使凱瑞也將上路，顯示美中激烈競爭，但仍有合作的空間，可能出現新的美中共管模式。

我們相信美國將保持中立，除了符合美中共同利益之外，不要忘了，在美國的價值外交中民主所扮演的角色。美國希望台灣配合美國利益，但開放的選舉、政黨輪替常態化的民主價值也是美國外交利益的一部分。