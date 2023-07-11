侯友宜表態願意接受合於《中華民國憲法》的九二共識。此言一出，至少掃除藍營內部對其遲遲未對九二共識表態的疑慮，有助凝聚藍營；至於能否吸引經濟選民、中產階級甚至農漁民，雖還有很大的觀察空間，但過去九二共識在國民黨內一度被視為票房毒藥，現在願意拭去塵汙重新掛上這塊招牌，不再視為負債，表示國民黨對兩岸論述的信心找回來了。

事實上，國民黨的資產不止在論述有助於兩岸交流與和平，長期建立的溝通管道與人脈更是重要資產。接下來，侯友宜對九二共識的表態，還有三點需補強。

第一，要強化九二共識實用性的論述與證明。侯友宜強調《中華民國憲法》精神出發的九二共識，就是凸顯兩岸交流過程中華民國主體性不會有喪失或矮化的危險，配合之前提出的杯水理論，可連結台灣主體意識，國民黨應可不必再畏懼民進黨及其側翼的抹紅。

因此，侯友宜應凸顯蔡英文拒絕接受九二共識所造成國家發展上的巨大差異，以此證明九二共識的和平紅利。馬政府時代，我國只失去一個邦交國，可參加世界衛生大會、國際民航組織大會等聯合國的國際組織會議，證明九二共識除了讓兩岸簽訂23項協議，擴大經貿與社會交流，也一點都不妨礙台灣的國際參與。

第二，要用更清晰易懂的語言說明國民黨九二共識的內容與立場。在九二共識前加上合於《中華民國憲法》的前置詞是否更能清楚說明，不無疑問；而柯文哲的困惑也不無道理。柯文哲民調能快速提升，並獲得年輕選民支持，關鍵之一在於使用了平易與變通的語言；侯友宜過去或許不熟稔兩岸議題，或過於謹慎、不善表達，經過時間的消化與場合的應變，應有進步的機會。

第三，兩岸政策是上位政策，內政、經濟、國防等政策都脫離不了兩岸。國民黨占有這一制高點就應該善用，結合各項政策，提出有別於民進黨的政策路線。例如，侯友宜主張義務役恢復為4個月役期，原本是可依據國民黨兩岸政策的和平主張，說得理直氣壯，惟受到壓力後立刻改口，殊為可惜。

第四，兩岸與國際是侯友宜的弱項，但在國民黨內部，大陸與外交人才濟濟，各黨難望項背，前幾年因為選舉失利失去政權，這些人才有志難伸。如今，這些人才長期從事兩岸國際交流建立不少人脈，都是可貴的資產，如何加以整合協助總統選舉的政策方向與形象塑造，是燃眉之急，侯友宜應廣為納之。

一鼓作氣，再而衰，三而竭。侯友宜既然已站穩九二共識的立場，就要進一步發揮與擴大，把國民黨兩岸政策的優勢找回來，重拾民眾信心，還是大有可為。

（作者為自由撰稿者）