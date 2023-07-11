大家都知道，黃國昌在太陽花反服貿的角色了。推倒了少數服從多數的民主，破壞了兩岸，也打碎了台灣在經貿的大局。靠的是什麼？靠的是，捏造大量不存在的黑箱與謊話，用暴力與霸凌，讓媒體噤聲。

但是大家不知道的是，黃國昌在太陽花之前，先幹了一件事鋪墊。2012年，他開始「反旺中」。就是反中國時報、反中天跟中視。反對的理由，簡單粗暴。

就是因為他跟他的同夥們認為，大陸「可能」透過旺中干預台灣民主。說穿了，「反旺中」就是跟太陽花的一條龍作業。是台獨們的反中標準作業。要洗腦台灣人民，當然就要打擊、迫害反台獨的聲音。

之前，支持港獨的黎智英跑到台灣成立壹週刊、蘋果日報跟壹電視，靠「裸體跟屍體」，賺得盆滿缽滿。他又搞了壹電視。可是凱擘跟中嘉這兩個系統商，不讓壹電視上架電視頻道。黎智英就公開指控，說都是旺中在阻止。這些人，就結合起來反旺中了。

這些人有誰呢？有王丹，有張錦華、吳茂昆、李遠哲、杜正勝等一票學者，有黃國昌、林飛帆、陳為廷太陽花等人，還有學生。先是組成「反媒體巨獸青年聯盟」，然後以「台灣新聞記者聯盟」主導，帶領近百個NGO，發動「反媒體壟斷大遊行」。這下子，學者、學運跟社運結合了。浩浩蕩蕩的霸凌台獨無法收編的媒體，卻打著「反壟斷」的旗號。

黃國昌們不准旺中買中嘉。為什麼？因為，除非你支持台獨勢力，那就是黃國昌的友軍。你反中，就是友軍。自己人，通通都可以，媒體勢力越大越好。你敢不支持台獨，那就殺無赦。而他們反對旺中的理由，只是操兵反中的藉口。

2019年，黃國昌已經因為搞太陽花，組了時代力量黨，也當上立委。6月13日，黃國昌到凱道遊行，主軸叫做「拒絕紅色媒體，守護台灣民主」。遊行的主旨，在「驅趕親中的紅色媒體，且避免其對台灣的影響」。其實，又是「反旺中」。

笑死了！人家黃國昌這次，連「反壟斷」的藉口，都沒有了。就赤裸裸反中，赤裸裸一言堂。怎麼了？

2019年6月，正是總統大選前。當時，操作香港暴亂，正在如火如荼。所以，要掃除台灣媒體親中的力量。台灣媒體，必須一致站隊港獨，必須支持蔡英文。膽敢說說出香港的真相，就要被黃國昌殺無赦。當然了，我的「夜問打權」，也必須被下架。

台灣的言論自由是怎麼被打壓的？就是黃國昌，跟他的同志同夥。中天被撤照，終於遂了黃國昌的心願。黃國昌是造成台灣媒體一言堂的元凶之一，是讓蔡英文輕鬆連任的元凶之一，是民進黨無法無天的元凶之一。

黃國昌還是廢死的支持者。台灣之所以現在變成，殺人犯嘴裡的「殺一兩個人不會死刑」，甚至法官不敢判死刑，黃國昌也是厥功甚偉。

2012年黃國昌反旺中，為太陽花練了兵；2014年黃國昌搞太陽花，為2014年跟2016年民進黨勝打下根基；2019年黃國昌去凱道遊行，不准台灣有「親中」的聲音。媒體於是只能支持台獨、親美媚日，不然，就被下架。於是蔡英文2020年連任了。

2024年又要選舉了。於是，黃國昌又要到凱道遊行了。厚著臉皮搞「居住正義」，自己卻土地利益一堆。打的旗號，於是悄悄從「居住正義」變成「公平正義」。可是，黃國昌支持廢死，正是讓台灣司法不公的原因之一。

黃國昌一個打壓言論自由，打壓兩岸往來，打壓司法正義的人；一個台獨自己人，現在要立一個「打綠」的虛假人設，要騙所有想要下架民進黨的人。

當年黃國昌跟柯文哲，一起支持太陽花。現在，又要跟柯文哲一起，利用民怨，又要上凱道遊行。黃國昌有什麼正當性？不過是把藍營吃乾抹淨，鳩佔鵲巢而已。

（作者為作家）