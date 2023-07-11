協和電廠更新改建及四接填海造地案，自2018年提出歷經5次環評初審未果，去年7月橫空出世的「東移3.0方案」，將填海範圍微幅縮小並往東移、緊貼基隆港嘴，更引發重大爭議。

由於填海範圍移動後，新範圍之地質、生態等環境影響資料須更新，依照《環評法》第8條與第10條從新啟動範疇界定並補足調查資料。

然而，台電拒絕重新申請，而環保署更護航台電不斷於2022年開始闖關環評。5月25日，台電與環保署仍無視法治與程序正義持續闖關，遭守護外木山行動小組闖入並以公民不合作阻止「違法環評會」後，基隆市長謝國樑更廢止前任林右昌市府對2.0填海方案「原則同意」公文後，要求台電依法為3.0填海方案申請於水產動植物保育區填海開發。

環保署無視此四接填海造地案尚未解決範疇界定等問題，繼續違法召開7月7日之「專案小組第5次初審會議延續會議」，也拒絕更多公民登記旁聽與發言。在當日將大門交由警力層層封鎖，要求民眾在警察「陪同監視」下「一進一出」發言。守護外木山與2百多位支持民眾及超過20個來自全台的聲援團體，因無法進入環評會旁聽，被迫在環保署前集結抗議。

當日會議一開始，場內多位跨黨派立法委員提出程序問題，指出台電未依照《環評法》第10條針對「範疇變更」的「東移3.0方案」重新進行範疇界定，此次環評會議應停止審查、立即散會。基隆市長謝國樑亦表示，市府已經撤回前林市府「原則同意」函，此區域為環境敏感之一級海岸保護區及水產動植物保育區，依「環境影響評估作業準則」第8條，開發單位應先取得基隆市政府的同意，若未取得同意，此環評會議就是違法召開、浪費行政資源，應立即停止。

然而，為了加速輾壓程序，會議主席簡連貴持續迴避程序問題、多次說詞反覆、跳針外，更在沒有進行會議程序變更狀況，休息40分鐘後將環保署及環評委員移到「沒有人知道在哪裡」的會議室，為迴避立委提出之程序爭議、逃避基隆市府依法申請之要求、逃避媒體第四權的監督，更隔絕公民意見，讓民眾在環保署設備未妥善準備下用極差之品質發言，以程序暴力持續踐踏環評「實質審查」。

諸多荒謬舉動，讓環評會公民參與形同虛設，此次審查更完全無視環評法「公開透明」與「公民參與」之精神，宛如2014年立法院出現的黑箱服貿爭議，顯示環保署及環評會規避公民及立委監督，極度反民主。

這場荒謬的會議從限制發言到任意更改會議程序、變更審查會議室、拒絕溝通強行持續違法召開，在多位民眾發言權利剝奪下，主席簡連貴宣布此次會議「擇期再審」。此次會議從召開前公告到整個過程中的種種荒謬狀況，正是環保署為護航經濟部錯誤失當的能源政策、甚至遮掩台電調查資料缺失企圖闖關，嚴重傷害台灣民主法治精神、破壞公民知情權，環保署長張子敬應對此負責、道歉並辭職下台！

（作者為基隆守護外木山行動小組召集人王醒之、發言人陳薇仲）