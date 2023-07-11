蔡英文執政的7年多，台灣詐騙案達到最新的高峰，各種金融的詐騙，尤其是電話詐騙術不斷地翻新，不僅橫行台灣島內，甚至成為蔡政府執政台灣「軟實力」輸出的大宗。是什麼導致這種墮落的社會行為呢？

究其原因，民進黨的反中操作是台灣詐騙橫行的源頭。以之前的「台灣民政府」的詐騙集團為例，該集團宣稱二戰結束後，台灣處於美軍托管狀態，中華民國政府是由美國所「指派」的，因此法律上台灣仍然處於美國軍管，現在要成立「民政府」，執行美國政府對台灣的管理職能。這種異想天開的論調本來聽了會拉肚子，但就是有一大批的台灣民眾願意相信，而且還是聽信詐騙集團發放的證件，交了一大堆錢。

儘管詐騙集團後來被揭穿，但類似的詐騙術早就由民進黨以一種洗腦的方式在網路上橫行無阻。他們盡一切的手段來證明台灣人不是中國人，台灣不屬於中國，創造了天花亂墜騙術。說「開羅會議無效」，以前說台灣主權未定，現在則直接說台灣屬於日本，台灣人仍然有日本的國籍身分，把台灣人在日本被壓迫統治的角色拉高至跟日本統治一樣「崇高的先進文明」，心甘情願的當奴才、卻又得意洋洋，毫無任何羞恥心。

一些無恥的日本文人也推波助瀾，說「台日相思」、「日本台灣人」，把台灣人當成白癡，充滿的日本帝國對台灣的幻覺。恬不知恥，令人作嘔。

具有歷史正義感的日本作家本田善彥寫到：「按照李登輝的說法，他是22歲以前，就是戰敗前是個日本人（擁有日本國籍者），但22歲的戰敗以後，不再是日本人了。此意味著，李他們缺乏對戰後日本社會的親身經驗，因此他難體會到戰後日人最深層的心路和思維、特別是對戰敗的毀滅性失敗和戰後日美關係所產生的複雜情結等。

社會的記憶由榮譽到恥辱都要概括承受的，歷史絕不被允許刻意去脈絡化的選擇性繼承，戰後日本揮不去根本性的挫折感和自卑意識的同時，不得不面對的戰前軍國主義和侵略戰爭所帶來之譴責和仇視。

但這些「前日人」當然不會有過這些苦惱的。換言之，這些精神上依賴日本的部分台人，他們心中擁有的就是山寨日本之滑稽圖騰。通常假貨不會有健全的生命力，他們真正面對考驗時，不堪一擊，瞬間瓦解掉的。」

於是乎，當韓國人發展出強大的流行文化，電視、電影、大眾文化，不僅橫掃台灣，甚至進入世界的前列。同一時期，被民進黨欺騙的許多台灣年輕人沒有任何真實的本事，沒辦法拍出暢銷海外的電視、電影，或是寫出國際的暢銷書，只練就了一張成天東扯西扯的嘴皮。於是乎，沒有真本事、沒有羞恥心，一張亂扯的嘴皮，三者加起來正是電話詐騙術的基本功。

一個令人深思的問題，為什麼這麼多台灣年輕人參與電話詐騙集團？韓國和日本的年輕人並沒有這種情況呢？這麼多台灣年輕人喪失基本的羞恥心，因為他們自始至終就生活在一種欺騙的話術中，甚至以各種不斷翻新的騙術為榮。就如「卡神」楊蕙如那樣，以民進黨政府標案的錢，在網路世界興風作浪，肆無忌憚地傷害無辜的人。民進黨是幕後的藏鏡人。不只楊蕙如一個人，民進黨的網軍側翼日日夜夜樂此不疲。

在這種「騙術治國」的氛圍中，美麗之島變成詐騙之島，也就不足為奇了。

（作者為資深媒體人）