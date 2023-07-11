網路近來廣傳一張照片，顯示國軍AAV-7兩棲突擊車在八里海灘演練，一旁正好有一位穿著清涼泳裝的女子悠閒享受日光浴。貼網的照片，預示國軍年度「漢光39」聯合軍演即將登場；鮮明對比的畫面，反射出台海風雲與民眾心理的巨大落差。

從美國智庫到國會山莊，幾十場的台海戰爭兵棋推演，鋪天蓋地的委託研究與新聞調查報導，都聚焦在「台海必有一戰」、「不是會不會，而是什麼時候打」的「D-Day想定」。國際社會在2022年進行的台海戰爭兵棋推演，幾乎清一色侷限在「戰損交換率」的軍事交戰論證；推演結果則多是美國「慘勝」，中國大陸「慘敗」。外國友人問我：台灣呢？我只能所「慘死」，因為戰爭結束，台灣也回不來了！

不希望以戰爭的方式解決已經70餘年的兩岸政治分歧，不希望因強權爭霸而使台灣被戰火蹂躪，並不表示我們沒有捍衛民主及保衛家園的意志與決心。維護國家安全與台海和平，只看重備戰打仗，卻看輕智慧用腦，就太對不起《武經七書》的作者們了。

除非另有圖謀，凡「知戰者」絕不會想去設計一開場就按鈕或扣板機的兵棋推演，對於去年國外主導「只戰無交」、「只軍無民」的兵推想定設計，自然多所保留。

完全由國人設計主導，籌備超過半年，完全民間籌資，多國專家參與，從D-30日開始推演，第一個真正囊括國家總體安全考量要素的全視角兵棋推演，週前終於在台北舉辦。兵棋推演8個動次分別為：1、威懾、封鎖與撤僑，2、飛彈與空中攻擊，3、三棲進犯，4、停火與外交調停，5) 能源供應與網路，6、經濟供應鏈與市場，7、戰傷醫療與救治，8) 網路與海底電纜。

不推不知道，一推就清楚：台澎防衛作戰怎麼可能只是國防部來扛責，「作戰部隊的耐度」與「基礎民生的韌性」極不對稱，即使有「民安」、「萬安」演習，原來我們的社會支撐度，距離國軍「漢光」等級的測試驗證，還有很大的差距。

此外，台海是否或是如何發生戰爭，以及交戰中或停火後，全程都將受到國際及區域強權的牽引拉鋸、推波助瀾、強力介入、甚至干預停手，兩岸軍隊都幾乎不可能依自己初始設想的作戰計畫執行進退。既然已經認知此等必定伴隨「武場」而來的高發生機率，戰略預謀、外交折衝、兩岸互動等「文場」，絕對也需要納入兵棋推演想定。

指導組、管制組再加上兩岸、日韓、印澳、東協、美國6個推演組，總計超過100位各國專家學者與退役將校，沒有看熱鬧的心態，卻有尋門道的憂慮。兵棋推演之目的係「在風險可掌控的範圍內，研擬多項解決方案，再從解決方案中，比較出可行性較高的方案」。換言之，兵棋推演在於過程中可以發掘的狀況與問題，因而較早並較好的思考應對方向；也因此一基本認知，從事兵棋推演設計的專家，最痛恨被問到：最後誰贏了？

海峽兩岸的決策者，都通曉子房、孔明、仲達、伯溫等人的智謀策略，都是熟稔《孫子兵法》的學生，都明白「合於利則動，不合於利則止」的道理，更都知道「多算勝，少算不勝，而況於無算乎」之必然。

因此，在處理兩岸關係以維護台海和平的思慮上，切不可在走進外國兵棋推演邏輯的迴圈後，忘記天生積累的歷史經驗總和，而應該從更高的視野，觀看更遠的利益。

我們欣見發自傳統智慧，運用現代科技，結合軍事民生的跨領域兵棋推演，在台灣邁出了第一步，演示了兵棋推演全局觀的必要性，更期待未來發行的中英文版總結報告，可以給國際社群更大的啟發。

（作者為淡江大學戰略所副教授，中華戰略兵棋研究協會理事長）