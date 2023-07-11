殺警案凶手被調到外役監服刑，連日來引發民眾強烈不滿，在國民黨總統參選人侯友宜炮轟下，眼見民意難違，蔡英文總統終於鬆口，同意在野黨的要求，讓拖延近1年的《外役監條例》修法在立法院臨時會討論，如果不是總統大選當前，執政黨不知道還要「睡多久」。

外役監問題由來已久，過去就有許多脫逃記錄，但只要人抓得回來，能瞞就瞞，直到去年台南警員凃明誠、曹瑞傑遭外役監逃犯林信吾殺害，引發全民怒火，行政院才趕緊督促法務部補破網，修法提高外役監遴選門檻。

當時民進黨團總召柯建銘信誓旦旦要把修法草案列入優先法案，蔡英文也指示檢討標準，但新聞熱度一過，草案就此躺在委員會。直到涉入2014年夜店殺警案遭判刑9年的易寶宏最近被爆轉到外役監服刑，引發警界憤恨不平，還被在野黨齊轟，蔡政府才又忽然醒來。

2020年民進黨為了讓累犯貪汙、賭博等罪的民進黨前中常委李清福能進入外役監，僅用81天，就將《外役監條例》第4條「累犯不得遴選」的規定，加上「但書」，讓「已執行完畢之前案均為受6月以下有期徒刑之宣告者，不在此限」，大幅放寬外役監門檻。

這次為了一時平息眾怒的修法，拖延了近1年後仍文風不動，直到被罵，才牽拖「草案達25案，且意見多元」。但民進黨何時在乎過「意見多元」？當年能以人數優勢，不顧在野黨反對放寬條件，如今還敢以此當作擋箭牌？

外役監問題重重，除了修法，更重要的是執行，也就是條件的認定，既然蔡政府這次願意動起來，那就不要只做半套，應該一併徹底檢討！