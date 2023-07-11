郭台銘違背自己主動表白的承諾，以最大力量支持國民黨最有民意基礎的侯友宜參選總統，未獲徵召至今2個月參選動作未曾歇止，甚至還企圖奮力最後一搏，以使大選出現紛亂，且蒙上厚厚陰霾。

賭輸翻桌 攪亂藍營氣勢

他自信可以整合柯文哲，結合在野力量下架民進黨，但柯文哲基於民眾黨發展需要以及個人的信心與抱負，至今執意參選總統；郭台銘併購民眾黨不成，轉而在國民黨內興風作浪，與一些反侯、挺郭分子暗中運作在國民黨全代會中翻案，以郭代侯參選總統。另也準備以連署方式取得候選人資格，獨立參選。

郭台銘違背承諾，興風作浪，妨礙藍營整合，迫使當初負責協調郭參選事宜的國民黨祕書長黃健庭出面公開證實：「鴻海創辦人郭台銘曾答應B計畫，若類初選輸了會支持侯友宜，也願意接受國民黨安排為不分區第一名擔任國會龍頭。」這個構想合情合理，是解決郭台銘如果未獲徵召的替代辦法，可結合他的力量促進非綠陣營合作，也可強化未來非綠陣營在立法院的席次增加與戰力提升，所以完全合理而可信。郭辦竟還否認有過承諾，但信之者眾，已堅實粉碎郭台銘在黨內翻案及獨立參選的正當性。

黃健庭公布協調原委，說明A計畫就是郭獲徵召，B計畫是郭如果未獲徵召就擔任立院龍頭，從事國會外交也能有所發揮，郭不但允諾，還主動要求排名往後，以拉抬選票。郭辦的自保式反應，更讓郭被確信是一個沒有誠信的毀諾者。

郭台銘兩次爭取國民黨提名，黨中央都為他提供便利捷徑，已經仁至義盡。這回在郭還沒恢復黨籍的情況下，獲邀參加徵召遴選過程，堪稱國民黨對他的莫大禮遇。因此，郭當時欣然承諾B計畫，再加碼願意不分區排名往後調整，是他大器而有所為的善舉，不料如同前一次，賭輸之後立即翻桌，翻臉攻擊國民黨及其參選人。

郭參選其實與國民黨的戰略目標一致，初衷就是下架民進黨，不僅要贏得總統大選，最好非綠陣營也要在立法院過半。朱立倫主席整合郭台銘的計畫十分允當，郭也認同，現在卻矢口否認，令人對其品德更加輕蔑。而他再次願賭不服輸，已攪亂藍營氣勢，導致國民黨參選人侯友宜的民調滑落墊底。如果他還執意參選，無論是與柯結合，還是獨立參選，都將破壞朝野對決的選戰態勢，難以達成6成民意希望換黨執政的心願。果若如此，郭台銘將成為歷史罪人，害己又害台。

以大局觀 結合在野力量

我們確信，國民黨中央和祕書長黃健庭沒有必要變造事實，汙衊郭台銘，頂多是雙方在認知上的確認有程度上的差異，但絕非無中生有。然而，郭台銘卻引述《三國演義》馬超與韓遂為一封被塗改信件反目成仇的故事，直指被有心人挑撥。還說他對國民黨高層始終一路情義相挺，並無任何怨言，還希望能夠團結一心，攜手對抗民進黨。但是郭台銘為何至今還不肯收手，繼續分裂國民黨，讓侯友宜難以整合？顯然是越描越黑。

黃健庭被迫公開掀牌，已讓郭台銘運作換侯或獨立參選的正當性蕩然不存，現在只有一途，就是偃旗息鼓，停止一切造勢與翻案行動，並且實現諾言，出力支持侯友宜參選。只有這樣，郭台銘經營企業廣受敬重的成就才不會因為在政治上的拙劣與寡信表現而蒙塵，他熱心公益而大手筆捐輸的善舉才能繼續獲得民眾的感念。

個人的榮辱是其次，最重要的是國家整體利益與蒼生福祉，2024大選是一場戰爭與和平的抉擇，藍綠白3位參選人及郭台銘本人都已提出促使兩岸和平的政策，全民的關切也聚焦於此，因此非把積極「倚美謀獨」而使台海陷入兵凶戰危風險的民進黨下架不可。

郭台銘深明於此，並且將這個目標視為參選的核心意念。在國家安危與歷史大勢的宏觀大局前面，個人的際遇與榮辱不足眷念，必須擱在一邊。郭台銘如果真心愛台，而且言而有信，就應有大局觀，將個人的挫敗苦果毅然吞下去，改弦更張，致力於結合在野力量，為下架民進黨盡一份力量。以蒼生為念，郭台銘可以收手了。