近來國民黨總統參選人侯友宜因民調居第三，黨內不時傳有藍白合、換侯論及侯郭配等模式，試圖挽救低迷選情。然而，柯文哲已宣稱參選到底，藍白合幾乎已經破局；且一旦當選組成聯合政府，從中華民國在台灣政治發展經驗的歷史檢視，僅在陳水扁執政時延攬國民黨唐飛擔任短暫行政院長。更何況，假如再次爆發類似「換柱論」成為「換侯論」，勢將重挫國民黨政治形勢。因此，是時候談「侯韓配」了。

侯友宜參選支持度從開高走低，具有多重變因。舉凡被批判欠缺政治魅力、演說渲染力及政策論述過於平實缺乏傳播力、新媒體報導聲量不足；競選團隊排他性及與中央整合、與各地方諸侯欠缺聯盟關係，及與地方社會組織、意見領袖缺乏聯繫。這些困境再經一段時間後，因選舉產生磨合問題也會越來越少。朱立倫主席要成為「造王者」必須整合黨內部，金溥聰要讓選舉止跌回升，更要積極介入協調整個競選團隊、黨中央與地方認知及策略落差，這勢將強化競選團隊打選戰之戰力。

去除這些技術面因素，泛藍內部應仔細評估「侯韓配」可行性，如此下架民進黨始有可能成為政治現實，這些需要侯韓開誠布公、相逢一笑泯恩仇，成熟政治人物當放下個人執念，以國家未來發展、台灣人民利益為思考核心。他山之石可以攻錯，國民黨應以敵為師 ，民進黨正副總統搭配候選人，往往來自落敗的競爭對手，例如2008年謝長廷、蘇貞昌及2020年蔡英文、賴清德皆是搭配競選，原本皆是政治的競爭對手。

民進黨儘管其個人及競選團隊在黨內初選彼此相互競爭、攻擊對手政策路線，甚至質疑對方性格及操守，然而最終仍可組成分進合擊政治搭配。民進黨內派系共治特色在於權力分享，路線競爭、權力競爭及政治職位分配，並非勝者全拿，而是相互分享。派系共治及權力共享，或可提供國民黨思考，這不是政治分贓，而是整合黨內派系權力及資源，學會民主、彼此共融增進平等參與之機會，共謀國家發展戰略、台灣安全及人民福祉之大利。

儘管蔡英文擔任總統，但副總統賴清德（南新潮流） 卻是其競爭者，甚至其「務實台獨」本與蔡英文「維持現狀」不同，卻同時並存黨內溫和及激進論述中。之前蘇貞昌（蘇系）任行政院長、立法院長游錫堃（正國會）、副院長蔡其昌（南新潮流系），監察院長陳菊（南新潮流）、總統府秘書長林佳龍（正國會）。派系共治與權力分享，激勵派系以取得政權為共同目標，積極努力打好選戰，以獲取選票極大化目標，從而分享政治權力。

因此，侯友宜團隊必須有分享權力的心胸，金溥聰介入輔選印證競選團隊可以海納百川，不能局限在新北市市府團隊 ，市府團隊應盡可能在市政建設上不要造成侯市長包袱及負債。既然可延攬金溥聰，也應納入前主席洪秀柱、朱立倫、江啟臣，甚至前總統候選人韓國瑜競選團隊，讓國民黨競選團隊打一場捍衛「原汁原味」的中華民國聖戰。

國民黨總統競選失敗，往往在於內部欠缺整合，除1996年首次民選總統，李登輝選票碾壓退黨林洋港、陳履安及民進黨彭明敏外，其餘皆是一再上演「團結民進黨對抗分裂國民黨」。例如2000年陳水扁、連戰及宋楚瑜選舉之爭，又2020年國民黨黨內總統初選種下分裂根源，儘管2018年已在地方選舉取得絕對優勢；2022年國民黨再度在地方選舉佔盡優勢，本可以「地方包圍中央」，然卻又再2024年總統大選前，爆發黨內分裂危機。

侯友宜若能「三顧茅蘆」展現誠意，邀請韓國瑜組成「侯韓配」，而非僅是淺層式道歉或同框，應有利於提高其民意支持度，增加其當選機會。

首先，侯韓具有共同國家認同觀及承認「九二共識」，皆採取尊馬路線的政治務實主義。無論是侯提出遵循符合中華民國憲法的「九二共識」，還是韓認為「九二共識」是兩岸關係發展「定海神針」，兩者共同倡議「九二共識」及捍衛中華民國。又侯提出重啟服務貿易等協商，及韓倡議「貨出人進、高雄發大財」，這都是經濟務實主義，唯有「侯韓配」，始有可能戰勝民進黨賴清德的政治激進主義。

其次，侯韓配可以發揮互補功能。目前三個參選人中柯文哲已無台北市長職位，對其有利有弊，沒有市長職位缺乏行政資源，但卻利於其釋放更多時間參與競選行程活動、其行動彈性與自由；賴清德身為副總統屬於備位元首，缺乏具體而繁瑣業務羈絆，利於其競選行程安排；至於侯友宜雖擁有新北市長一職，既提供其資源但也可能造成市政疏忽。

故侯友宜需要目前無任何政治權位的韓國瑜形成分身，且韓已有全台性競選經驗，侯亦不需擔心韓流或韓旋風鋒芒蓋過其個人，領導人心胸格局貴在海納百川，這反而可以拉攏吸納2020年支持國民黨候選人的選票。韓國瑜普遍受到韓粉支持，若能整合韓也能進一步整合韓粉，侯將擁有百萬雄兵；韓若能重新參與政治再造政治旋風，一方面證成高雄市長罷免案不正當性，還其公道及歷史地位；也可以補償韓粉政治挫折集體心理，真正達成國民黨內部完全整合。

最後，侯務實從政風格與韓政治魅力、議題創設能力相結合，形成最佳競選組合模式。韓國瑜與侯友宜不僅僅是同框而已，還要優勢組合合作無間始能打贏這場選戰，韓可為侯友宜催出聲勢，連結深藍選民及部分中間選民，進而提升民調支持。侯作為市政滿意度極高市長，且是全台最高票當選市長，原本就具有競選總統支持度第一的政治光環，這已證實具有良好治理能力，侯韓又承認「九二共識」展現兩岸治理長項優勢，其執政有利於兩岸和平，重啟協商對話、外交休兵及降低軍事威懾。

侯友宜只有與韓國瑜搭配，始能面對強勁柯文哲攻勢。韓柯皆具有草根性、群眾性政治魅力，善於直球對決回應問題及解決問題。從草根政治角度檢視，韓創設政治及公共事務議題能力，與柯相比有過之而無不足，韓可以提高侯網絡新媒體政治聲量。

換言之，侯韓配不僅可以達成國民黨真正整合；同時可以採取分進合擊策略，獲取選票極大化。以侯市長市政治理及兩岸治理能力，對比賴清德在台南市政治理及務實台獨危害性。以韓國瑜領導魅力及創設議題能力，對峙柯文哲旋風，侯韓若能捐棄成見、攜手相連，打一場捍衛中華民國、維護台灣安全及人民福祉美好聖戰，個人得失又何足掛齒呢？