是留在加拿大，還是赴大陸接手父親的事業？「80後」台灣青年許凱翔選擇了後者。

中新社記者近日見到許凱翔時，他正在位於湖北省黃石市陽新縣的廠房內巡查。車間稍顯悶熱，他穿梭其中，或抽查產品，或與工人交談。廠房一角，一套用於擴大生產線的設備正待安裝。

「投產3年，營收額翻倍上漲，證明我當初的選擇沒有錯。」許凱翔透露，2022年公司營收800餘萬元(人民幣，下同)，今年目標是超2000萬元，現已接到1300多萬元的訂單。

今年36歲的許凱翔出生於台灣台中。小學五年級時，父親把他和弟弟送到加拿大留學。從加拿大阿爾伯塔大學畢業後，他入職多倫多一家企業。

2014年底，許凱翔的父親突然中風，打破一家人平靜的生活。其父白手起家，在台灣創辦精密製造企業，後選址陽新縣，開拓大陸市場。可剛完成各項土地手續，卻突然病倒，項目就此擱置。

許凱翔與弟弟商量，雙雙辭掉了加拿大的工作，接手父親「衣缽」。許凱翔坦言，做出這樣的選擇，一方面是不忍父親畢生心血付之東流，另一方面是相信父親的投資眼光。

許凱翔大學攻讀的是電子信息專業，對投資辦廠毫無經驗。「我相信事在人為。」2018年，他來到湖北，親力親為手續報批、廠房建設、設備採購、員工招聘等事宜。2021年5月，公司正式投產。

許凱翔介紹，精密製造包括上下游產業鏈，上游是原材料，中游是加工，下游是裝配銷售。他所從事的是中游代加工，即按照圖紙或尺寸，把裝備加工成廠家需要的產品，業務範圍涉及數控機床、醫療器械、產業專用機、無縫管等。

「大陸市場真的很大。」許凱翔感歎，台灣母公司歷經數十年發展，如今年產值約6000萬元，而陽新廠投產3年訂單值便突破千萬元。他透露，目前客戶全部是大陸企業，明年計劃開拓海外市場。

創業這些年，許凱翔感受到當地政府及台辦的關懷與支持，「市台辦經常走訪調研台商企業，幫助解決問題，開展惠台措施宣講，前些年公司還成功申請到一筆30萬元的涉台資金支持。」

他也見證了大陸精密製造業的技術進步：兩年前，他赴北京參加國際機床展覽會，展出設備以進口為主；今年4月再度參會，國產裝備已佔很大比例，他忍不住深入瞭解一些裝備的配置與性能。

「實業做大做強，需要長期潛心耕耘，用質量和口碑贏得市場。」許凱翔已做好扎根大陸的準備，並在陽新買了房。

創業之餘，許凱翔甘當「架橋者」，先後引導70餘名台灣青年到黃石工作；他還化身「創業導師」，輔導成立5個台灣青年創業項目。「希望更多台灣青年像我一樣，在大陸實現創業安家夢。」他說。（馬芙蓉）

（本文來源：中新網）