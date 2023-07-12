夏瀛洲2012年2月，講「國軍共軍，民族統一是一致的。」馬英九雖然不像去年夏講「中國軍」那樣「震怒」，但也說：「國軍共軍不容混為一談」

與會的周玉山寫了〈西安現場親聆夏瀛洲兩軍論〉說：「憲法主張國家統一，現在政府所主張的『不統』是違憲」。

馬英九說：「不統、不獨、不武，合乎台灣多數民意。」

其實「三不」2008年講的時候，就受到愛國人士，尤其是軍方受正統愛國教育的人不同意。

只是馬英九幾乎就是他們的年輕原型，他們對馬非常支持，所以當時也沒公開講出他們的疑慮。

這種「三不」，就跟清末的「六不總督」葉名琛一樣，「不戰、不和、不守、不死、不降、不走。」

而真正的邏輯是，「要獨」才是「不統」，「不統」就違憲，國家就「要武」，國軍要保護領土完整。這就成了夏瀛洲所講的，以前現在又提上台面的，國軍共軍都是中國軍，在民族統一上要一致，殺敵。

這就是「西安事變」達成的「雙十二共識」，就是史學者唐德剛所說的，從12月25日放蔣到第2年的七七事變，這7個月的時間，是我國最團結的時刻，全體都一致擁護蔣委員長領導，準備抗日。

當時的日本，已拿下了我國東北，成立滿洲國，又向華北進逼。台灣島的人民當然也熱烈支持祖國，高喊「暴支膺懲」，必要東亞共榮，征服支那。

侵華戰爭後又衍成「膺懲米英」，發動太平洋戰爭，台灣島人終得以血報國，不是軍伕，而得榮參皇軍。三芝鄉的兩兄弟，「岩里武則」和「政男」，就是愛國青年的代表。

70萬人爭相報國，20萬人上戰場，不幸在南太平洋中被美殲3萬餘人，本島也炸死6千人。

這一日本侵華的歷史情結，就是後來228發生的唯一、主要的原因。

65年後，在西安發生的夏瀛洲「愛國未遂」案，是這歷史糾結的小逗點。

槍打出頭鳥，夏成了吉星文、張自忠一樣，是日本的死敵，最被憤恨。

對夏的仇中情結，就像上一世紀40年代，台灣島民高喊的「暴支膺懲」一樣，查看當年史料史話、報章言論，會使人不寒而慄。

最近柯文哲到日本競選，說祖父是日本人，母親也說「我們的祖國是日本」。柯穿著武士服，說駐日「大使」謝長廷是人生導師。那種孺慕之情猶如烏山頭水庫破堤，傾瀉而出。這又使我感覺到在小時在「竹師附小」，那種隱約的日本氣氛。

我看到幼稚園畢業時的一張合照，想到在這旁邊的教職員宿舍裡，住著原教務主任柯世元，他最愛國。政府安全局的記錄載著，228時柯世元率領附小老師，攻打中國人，他是首惡。

而他的孫子柯文哲，現成了一個倒過來的陳建仁，說他祖父是228的受害者，7年後才棄世（氣死）。每講起這些暴支的可惡，柯文哲都哭不終言，也拒絕與228，與他祖父道歉的中國人馬英九握手。馬英九則像九一八時的張學良，打不還手，罵不還口，唾面自乾。蔡英文還叫他「不要道歉」，沒用。

這種「國族大異」，就像許歷農當年以「國族大義」面責李登輝一樣。許說：「你一直說你是中國人，但是總有人不信，我從來沒有說我是中國人，但是沒有人認為我不是。

總統，中國人不是講的，是您要做啊！」

在這場對日抗戰中，夏瀛洲只算一個空軍司令級，上面還有郝伯村，許歷農等人。

陸軍將領則有陳廷寵、王文燮。吳斯懷是副司令級，海軍的有張十泊中將，我一下只記得這幾位。

許歷農則是郝之下的大家領袖，被暱稱許老爹。夏瀛洲是空軍，与許以前不熟，後夏也飛上枝頭時，第一次見到許，許說：「相見恨晚」。

將領們以許馬首是瞻，所以夏瀛洲在2011年「中國軍風波」，被島人群起攻擊時，記者去夏在天母的家堵他，他不悅拒答，只說：「等許歷農回國再說。」

而在這種「暴支膺懲」還魂的30年來，中國國民黨也臣服，放棄了中心思想，黃鐘毀棄，瓦釜雷鳴。台獨就像林飛帆說的：「我們違法，但有正當性。」，要幹什麼就幹什麼。

2014年元旦，又說夏瀛洲的「中華民族團結協會」不該帶人去看「黑蝙蝠紀念館」，是為洩露國家機密，傷害國家安全。國防部夏立言也罵夏。

聯勤總部的留守政戰主任趙興鵬，寫了「夏瀛洲踹破國防布」一文：

「黑蝙蝠紀念館洩漏國家機密。」？這個大機密是台獨邱議瑩說的，她說夏瀛洲帶人來參觀軍事展館，「重要機密武器被看光光」。國防副部長夏立言也附議，說是不妥，他的本家將軍「不應該做這件事。」

夏批夏，嚇壞人。那該把軍博館封了，士林官邸也不該開放，否則蔣家機密不是被敵人看光光？看日月潭也屬洩露發電機密？

很多人，尤其是民進黨，都說夏瀛洲是「親中將領」，這實在是對國軍的大不敬，國軍當然是親中愛國，豈止夏一人？難道國軍可反中叛國？

我們的國名就是中國，還有許多公司以此為名，那國軍不是中國軍，不保衛中國的領土完整，國軍是什麼？是網軍？還是僅在蠱媾雲端虛擬的？

甲午戰爭、八年抗戰，都叫「中日戰爭」，松滬抗戰最危險時唱的歌是「中國不會亡。」剛剛紀念的「開羅會議」談的是派遣「中國遠征軍」，都是中國，還有哪國？

抗戰中，一路、八路、國共兩黨，都是中國軍，夏瀛洲說抗戰中八路軍是國軍，這是常識，有何不對？不但抗戰中，勝利後，國共內戰，互詆匪敵，雙方還是中國軍。

內戰就是為了統一，所以夏瀛洲說：「兩軍雖然理念不同，但是為了中華民族的統一，目標是完全一致的。」夏講的不過是國家常識，但在被洗腦錯亂，認為中國已亡的人看來，竟然被說是失言、驚人之語、不妥不忠親中。

別說是忠言逆耳，就算夏言不對，他好出驚人之語，不甘寂寞，他也有講話的權利，是言論自由，除非朝野和諧出個「親中愛國言論查禁法」。否則誰能說不妥，不准講？

國軍名將林彪，出自黃埔軍校，戰功彪炳，率領其四野部隊，把國民黨軍打出了大陸，這對最恨國民黨的台獨來說，不正是大好的事嗎？那夏瀛洲崇拜林彪學長也好，帶其後代到「黑蝙蝠展覽館」炫耀國軍偵炸大陸的成果也好，都是他的自由。

不只如此，這批四野子弟還在青天白日滿地紅國旗及國父遺像前，合唱黃埔校歌，不會像台獨反中者是背對國父遺像宣誓。這批子弟赴慈湖與頭寮向蔣總統獻花，至國軍忠烈祠向先烈鞠躬，這些地方，那些批評夏瀛洲的人會去嗎？禮失求諸野，夏瀛洲實乃忠臣藏之最。

對於妄責愛國言論，不知為何而戰的夏立言，夏瀛洲實在該鬚眉效巾幗，如邱議瑩般，一腳踹破國防部長的恥門才是。