說實在的，美國總統裡在對華政策上最言行一致的可能是川普。在他之前，柯林頓、小布希和歐巴馬在競選的時候對中國張牙舞爪，但進入白宮後一般都很快「變臉」，因為對華政策涉及的利益集團太多，牽一髮而動全身。小布希曾經試圖把對華的競選言辭變成具體政策，但911打亂了他的陣腳。川普執政4年，把雙邊關係攪得天翻地覆。拜登入主白宮後，北京期待這位自稱對中國情況最熟悉的總統能客觀、務實地看待雙邊關係，改「邪」歸正。結果是事與願違，拜登的對華政策比川普的更「變本加厲」，執政兩年之後，居然連雙方都承認是兩敗俱傷的關稅一分錢都沒有減。對北京來說，白宮根本沒有任何穩定和改善雙邊關係的誠意。

2022年印尼巴厘島雙方領導人峰會之後，華盛頓和北京都期待新的柳暗花明。但氣球事件打破了中美元首的共識。兩會期間，中國領導人第一次指名道姓批評美國對中國全方位的「遏制、圍堵、打壓」。蔡英文4月初的過境「外交」又給雙邊關係雪上加霜，北京基本進入「丟掉幻想、準備鬥爭」的狀態。

中國國防部長在香格里拉會議上只與美國國防部長寒暄，拒絕與他對話。在此前後，中美軍方在空中和海上都出現了險情。與此同時，雙方又都對改善雙邊關係釋放了善意。美國為中國從陷入內戰的蘇丹撤僑提供了支持、中國新任駐美大使到任、中國財長與美國財長和貿易代表在華盛頓和底特律的會晤、美國中情局局長秘密訪問北京、美國國務院負責亞太事務的助理國務卿康達訪華和最近美國媒體公布的布林肯即將出訪中國的信息。所有這一切似乎都可以是拜登在廣島參加G7會議時所說的中美關係很快會「春暖花開」（thaw）的註腳。

中美關係在脫鉤的路上如脫韁的野馬跑了很久，再不懸崖勒馬不僅可能讓過去50年由兩國領導人、商人和百姓搭建的盤根錯節、給兩國和世界帶來和平和繁榮的關係煙消雲散，還可能導致華盛頓和北京走向直接軍事衝突。

其次，美國馬上進入選舉季節，選情的激烈會給本來就失控的中美關係帶來更多的不確定性。第三，中國似乎已經在做不跟美國「玩」了的準備。第四，台灣的大選也已經緊鑼密鼓地開始，民進黨候選人的當選會讓台海局勢進入新的危機。這是中美關係出現鬆動的大背景，但如果華盛頓和北京不能就雙邊關係的根本性質和具體運行達成一些具體的共識，如果美方（主要是行政部門）拿不出任何具體措施表明它在雙邊關係上不會繼續「說一套做一套」，這對世界上最重要的雙邊關係就會朝著變成讓世界進入災難的定時炸彈的方向繼續滑行。也許美國最近關於鼓勵台海兩岸展開積極對話的表態是雙邊關係在今後幾個月會雲開霧綻的信號？

（作者為美國卡特中心中國項目主任）

（本文來源《海外看世界》，授權中時新聞網刊登）

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