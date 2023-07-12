根據媒體披露7月10日上午2架由嘉義基地起飛的F-16V戰機，低空衝場飛越台東豐年機場。我國防部於7月11日早上公布「漢光39號」演習實兵演練，於7月24至28日實施。晚上18時30分發布新聞稿，針對「中共執行聯合戰備警巡」。12日上午7時起陸續偵獲中共殲-10、殲-16、蘇愷-30、轟6、運-8反潛機等各型機計34架次出海活動，其中29架次逾越海峽中線及其延伸線，進入西南及東南空域，配合其遠海長航艦船，於我東南應變區外實施海空聯訓。國防部表示，另有4艘共艦配合執行聯合戰備警巡。然筆者於11日正逢在花蓮旅遊，一早就聽到我戰機逐一從花蓮轟隆快速飛過，最後一批戰機聲是在晚間20時許。筆者對天向我領空的守護者致上最高的敬意！

首先，筆者查詢中國東部戰區發言人，並未公布聯合戰備警巡之訊息。回顧6月24日共機21架次與共艦5艘次；其中逾越海峽中線8架次、6月30日共機26架次、共艦7艘次；其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南及東南空域12架次、 7月4日共機26架次、共艦4艘次；其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域9架次。11日共軍空中兵力武力威懾，依照前述模式，在台灣海峽中線分三至四段跨越海峽中線，進逼我鄰接區方式不同。前述共軍未依慣例發布軍事行動與任務，引發筆者臆測是否爾後一般共軍演訓與發布模式，已經由先發布，後演習、到今年4月8日當天演習、當天宣布，到6月底迄今，只做不說了？這可能我方必須注意。

其次，由於巴拉圭共和國總統當選人貝尼亞（Santiago Peña Palacios）伉儷應我外交部邀請，並於前者共機擾台之際，7月11日（至19日）率領包括候任的外交部長拉米雷斯、總統府秘書長希梅內絲、財政部長費南德茲及工商部長西梅內斯等訪問台灣，亦為12日台巴建交66周年紀念日共同慶祝。對此，筆者就長期的觀察與以往提出共軍反應依據，國外高層級訪台官員或能影響國際關注國家之非官方者，是否也是共機擾台因素，仍有待觀察。

最後，由於美澳日及南韓將於7月1日至12日在關島周遭海域進行「太平洋先鋒軍演」、7月11日演習最高潮、菲律賓海是美日傳統海上軍事演習場域、共軍此次運-8反潛機群、遠干機、轟-6對海打擊機群（可掛載遠距攻船導彈）由台灣西南經巴士海峽往台灣南南東指向性航線折返、空警-500進行空中指揮管制與目標引導、殲-11與殲-16等制空制海打擊群於後方警戒、以往共軍反應美軍事同盟海上聯演反應等態勢，大膽推斷與前者因果關係極大。

7月12日12時10分，我國防部又召開記者會說明， 7時起陸續偵獲中共殲-10、殲-16、轟-6、運-8遠干機、艦載直升機及無人機等各型機計30架次出海活動，其中23架次逾越海峽中線及其延伸線，進入西南及東南空域，配合其遠海長航艦船，於我東南應變區外實施海空聯訓；另共艦4艘配合執行聯合戰備警巡。可見與筆者推斷一模一樣。回顧，5月下旬日方曾通報中國海軍1艘現代級驅逐艦、1艘江凱級護衛艦、以及2艘「071型」登陸艦，26日下午4點左右，由台灣東部海域、由南向北，經日本與那國嶼以南130公里北行，當時筆者推斷後者係進行共軍登陸艦群航渡，或覓尋登陸點等科目聯合綜合演練。故前後兩批，不排除有絕對的因果關係。

從我國防部7月11日18時30分發布後，到20時許我最後一批收兵前後，以及12日一早共軍即時動態情資與前者略比後，仍有共機4架次出海活動、以及3架次在台灣西南與東部空域活動。足以證明共機緊迫逼人的態勢，見證我空軍英勇健兒平日戰備機警，以練膽練力練戰技，緊急升空警戒、足以令我國人安心。

另外，由於7月11日在台灣周邊海域之共艦瞬間由前一、二天的4至5艘增至9艘。依據近期共軍重要動態，前者不排除可能是6月29至30日由東海分別經大隅海峽、種子島與奄美群島間水域，先後進入西太平洋。中國東部戰區32兩棲登陸艦遠海編隊海軍遠海編隊（第一批作戰群為駐浙江舟山驅逐艦第3支隊052D型驅逐艦包頭號/133與駐上海基地登陸艦第5支隊075型兩棲攻擊艦廣西號/32。第二批作戰群為駐浙江舟山驅逐艦第6支隊054A型護衛艦安陽號/599及作戰支援艦第2支隊903A型綜合補給艦巢湖號/890）等4艘抵近台灣、形成與美澳日韓等4國海軍，可能前往菲律賓海擴大演習對峙有關。後續發展仍必須嚴密關注！

（作者為中華經略國防協會研究員、中華戰略學會副研究員、陳守仁孫學研究中心助理研究員、文化國發所博士）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※