瓦格納雇傭兵老闆普里格津，發動兵變，震驚了世界。可惜的是，時機稍縱即逝，以至於烏克蘭錯失了乘勢加緊反攻的機會。事過之後，西方媒體眾口一詞：普丁的強人形象遭到沉重打擊。俄國外交部長反駁說，俄羅斯人更加團結。客觀來看，應該說，俄羅斯躲過了一劫。

如果兵變沒有在24小時之內結束，那麼逼近莫斯科的雇傭軍幾乎必然挑起內戰，那就很可能導致俄羅斯在俄烏戰爭中失敗。俄國失敗，美國與北約的影響力就會直接貫穿中亞、中東，阻擋了中國的一帶一路。在亞洲，本來不肯站邊的東盟很可能就會向美國傾斜。這樣一來，中國就腹背受敵了。所以，兵變沒有導致俄羅斯崩塌，是俄羅斯命不該絕，也是中國國運繼續穩步前進的通告。

在打了一年半之後，俄烏戰爭依然呈膠著狀況，雙方都沒有絲毫尋求談判解決的意願，這使得美國智庫中的戰略家們深感不安。去年戰爭發生之時，他們都相當樂觀，認為俄羅斯會支撐不下去，國力會被大量削弱，現在，他們似乎覺得，俄羅斯撐得下去，美西方也撐得下去，那麼問題來了，俄羅斯為美西方挖坑，美西方為俄羅斯挖坑，把坑挖的又深又大，都爬不出來了！也就是說，戰爭沒有終點。是不是令人焦急？

在最新一期的《外交事務》中，美國國防部的一位研究員Carter Malkasian 寫到：「在2022年，美國大約提供了770億，其他北約國家提供了630億。 他們應當指望每年至少提供這個數額，直到停火。」 他文章的題目是：「韓國模式：為什麼停戰協定是烏克蘭和平的最佳希望」。他相當詳細地敘述了韓戰的前因後果，特別是邊打邊談的兩年過程，指出俄烏戰爭與韓戰相似之處，認為解決俄烏戰爭的最佳選擇就是停戰協定。

停戰協定不是和平條約，南北韓理論上仍然處於戰爭狀態，可是在38度線兩邊的國家基本上維持了和平，長達70年。他認為，無論是烏克蘭還是俄羅斯，都沒有置對方於死地，取得全面勝利的能力，所以，劃界停火是解決俄烏戰爭的最佳途徑。

在同一期，一位蘭德智庫的資深研究員Samuel Charap 也發表了一篇文章，題目是：「無法贏的戰爭」。Charap 是貨真價實的烏克蘭專家，曾經出版《每個人都輸：烏克蘭危機與後蘇聯歐亞大陸上的毀滅性鬥爭》。在這篇最新的文章中，他指出一個重點：無論哪一方，不管是再奪取到多一些土地，或者失去一些土地，都無法置對方於死地。因此，他說，「它可能導致一場多年期的，毀滅性的衝突，可是得不到明確的結果。」

他援引了一份研究報告，其中顯示，如果國家間的戰爭超過了1年，那它們平均會打到10年。「即使是少於10年的戰爭，其破壞性仍然非常巨大。俄烏戰爭，他指出，有可能擴大成為北約與俄羅斯的戰爭，也可能導致核戰。 它對世界的糧食和能源造成危機，也會使俄羅斯更加依賴中國。因此，他跟上面提到的Malkasian一樣，主張儘快啟動談判的進程，以期取得類似韓戰的停戰協定。

停戰協定似乎是拜登團隊內部取得共識的選項，因為《華盛頓郵報》也曾透露，布林肯表示，在烏克蘭發動一次反攻之後，美國可能會設法尋求談判解決。烏克蘭的反攻沒有取得西方所期望的戰績可能也增加了尋求談判解決的意願。因為，就在拜登去歐洲參加北約峰會的前一天，他接受CNN電視台《全球公共廣場》主持人訪問時說，他不認為烏克蘭目前符合加入北約的條件。也就是說，打了將近一年半的仗，死傷無數，難民上千萬，基礎設施被打爛，最挺烏克蘭加入北約的拜登，讓步了：烏克蘭不會加入北約。

按照上面提到的兩位智庫專家的建議，美國多半會向烏克蘭提供某種安全保障，可是不會在烏克蘭境內駐紮北約的軍隊，也不會設置威脅到俄羅斯的武器。

為什麼美國讓步呢？原因似乎很多。一是美國選民對俄烏戰爭的支援率不斷下滑，尤其是共和黨選民，而明年就是大選年。二是，雖然一年拿出1400億援助烏克蘭，對美西方並不困難，但是，它是「機會成本」的損失：這筆錢就不能用於對民生經濟更有利的地方。如果戰爭打個10年，那它就是一筆非常可觀的數額了。三是，中國在西邊篡奪了美國在中東的主導權，在東邊又獲得了俄羅斯廣大的市場，海參崴港口的使用權和西伯利亞的經營權，擠壓了美國的霸權。四是，南半球的國家都在推動去美元化的風潮，來勢洶洶。俄烏戰爭已經成為美國巨大的累贅，所以，美國急於擺脫這個戰爭的捆綁。

如Malkasian指出，韓戰的停火協定是在史達林死後才達成的。普丁看來身體仍然相當硬朗。他願意談嗎？他一直表示，談判的大門敞開著，但是，如果不取消對俄羅斯的「來自地獄的制裁」，他很可能願意繼續耗下去。因為，持久戰是北極熊的長項。尤其是，冬天又要來了。

（作者為中美論譠社理事）

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