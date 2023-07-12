我們都曾年輕過。在大學時也是年輕氣盛，總是懷抱著一腔熱血，以天下為己任。 但大學生也因為年少輕狂，外加判斷力不足，容易受到同儕的壓力及有心人的蠱惑，一股腦兒地往前衝，一不小心就被人當槍使而不自知。

過去毛澤東就十分懂得如何利用熱血且思想單純的大學生，為他處理掉無數政敵。大學生把他當神一般崇拜，甘心成為文革小將，為毛主席鬥爭臭老九；那些無辜的教授及校長，在這些文革小將的無情公審鬥爭中，只為了堅持讀書人的傲骨，忍受不了這種無情霸凌，選擇自殺的人不計其數。而這些革命小將被利用完了，就被迫離開校園，下鄉當農夫或到邊疆開墾，虛度多年的青春。

如今，號稱是自由民主的台灣，民進黨政客們也開始利用這群年輕氣盛、高喊「自己國家自己救」的大學生，當成他們攻擊政敵的革命小將。並允諾他們，只要在大學中表現突出，畢業後就能到立法院擔任綠營立委的助理，從此踏入政壇，成為該黨的明日之星。於是各大學——尤其是台灣大學——的學生會，便成為親綠學生未來踏入政壇的第一個逐鹿獵場。

民進黨也沒讓這些台大學生失望。歷任學生會會長、幹部，畢業後九成都被黨中央吸收，先擔任立委助理，然後競選各縣市議員，再進階為立委。如立委范雲、高嘉瑜等人，都是在台大就讀時，積極參與學運，把學生會當敲門磚，日後順利踏入政壇的成功範例。

這些大學生在民進黨的支持與鼓勵之下，參與2018年的校長甄選活動。校長候選人除了資格要符合要求，更要經過學生會代表的認可。多數親綠的學生會代表，並不在乎這些候選人的學術造詣、人格修養，他們只在乎這些候選人的政治立場與思想是否正確。

最典型的例子，就是在管中閔被台大校長遴選委員會投票決定為校長之後，這群「學生代表」，竟然懂得利用立法院常用的議程干擾方式，反對校長就職，且要求遴選委員會重新改選，直到符合他們政治立場的校長被選出為止。顯然這些大學生的背後，有一群熟稔議事規則的大內高手，在暗地裡下指導棋。

最可笑的是，讀書不多、年輕氣盛、對人性險惡一知半解的大學生，何德何能來公審校長候選人是否符合條件？他們除了從親綠媒體上得到不實消息來攻擊校長候選人之外，對候選人在學術界的成就與對台大未來的展望，他們不但不懂，而且完全外行。

除此之外，最近鬧得沸沸揚揚的台大學生會選舉，所提出的所謂「政見」，著實讓人瞠目結舌，不但無法相信這是最高學府學生裡腦袋裡裝的究竟是什麼糟粕，甚至連做人起碼的原則、對異性的尊重、對原住民的歉疚，全部付之闕如。

譬如說，他們提出的政見包括了：「跟阿嬤發生過性行為」、「LGBTQ與狗不得在會中辦打傳說對決」、「原住民、僑生、體育生入學名額減少」、「A罩杯以下女生國防必修2學分」、「ㄐㄐ10公分以下要上家政課」、「女生微積分強制穿高中制服上課」、「加設刷卡權限，BMI 20以上禁止搭乘電梯」、「舞會處男禁止報名，處女強制參加」、「禁止系上同學與職業軍人交往」等，簡直讓人無法相信，這些人是怎麼能被甄選進入台灣大學就讀的？

不妨想像一下，這群「做人」都很勉強的學生代表，憑什麼去檢驗大學校長候選人的學識、人品、管理能力等，是否符合要求？

尤有甚者，執政者不但要求增加校長遴選委員會中的學生代表名額，還迅速通過「國民教育法」，明列未來國中小的校務會議應邀請學生列席會議，以利學生從小練習民主參與。也就是說，民進黨為了能將黑手伸進校園，連中小學生都不放過！

曾經在文革期間擔任紅衛兵的中國大學生，如今再回憶過往，多數悔不當初。如今台灣的民進黨，在一黨獨大且完全執政後，也開始效法中共的文革，把大學生當作為黨效力的文革小將，搞太陽花學運、支持反送中、鬥爭政敵、公審台大校長。若干年後這群大學生也步入中年，再回顧這段被奸詐政客利用的黑歷史，或許也會為自己在大學時期的懵懂無知，感到悔不當初吧？

（作者為作家）

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