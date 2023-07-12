近日有媒體報導，美國施壓台灣祕密研發「生物戰劑」。對照先前蔡政府迫於美方壓力將兵役延長並持續對美大舉軍購，再加上美國在台協會（AIT）已占地6.5公頃的台北辦事處近期又要規劃擴建，要求更多的土地，一時之間彷彿「率土之濱，莫非王土」。

美國對台灣予取予求，已是眾所皆知的事。兩年前的萊豬進口，現在的人肉盾牌，都是「軍事殖民」的一環，這不禁讓我想起發生在約兩百年前的「鴉片戰爭」。

1840年的鴉片戰爭，涉及複雜的國際貿易、外交談判和國家尊嚴，其主因源於中英之間龐大的貿易逆差，致使英國人將鴉片走私到中國，開始在兩廣地區瘋狂的銷售起來，使得中方國庫空虛，軍隊戰鬥力下降，人民委靡不振。

清政府為了阻止事態惡化，命林則徐為欽差大臣到廣州禁菸。此次禁菸逮捕了大批英國商人，沒收了大量的鴉片，嚴重的損壞了英國商人的利益。英國女皇於是以「保護英國人民，捍衛國家榮譽」為由，對中國發動了「鴉片戰爭」。

由於清政府實施「閉關鎖國」政策，致使中國錯過了第一次工業革命，以至於在科技、工業和軍事上都遠遠落後西方資本主義國家。 因此這場戰爭的結果顯而易見，清軍果然大敗，簽訂了中國歷史上第一個不平等條約（南京條約），把香港割讓給英國。

回顧歷史，今日的萊豬進口與人肉軍備跟當年的鴉片戰爭有什麼相似之處呢？

第一、兩者對外都是有一群庸官佞臣在喪權辱國，對內都是有一群漢奸奴才在賣國求榮。

第二、萊豬、軍備、生化武器與鴉片都是有害毒物，都會殘害人民身心健康，長久使用，勢必造成國人健康受損，整體國力下滑。

第三、萊豬與軍購都是為了填補貿易逆差，但這都只是飯前小菜，更多的美國農產品與基改食品都會隨著萊豬進口更加速地對台灣大量傾銷。

第四、鴉片戰爭讓香港成了英國的殖民地，萊豬進口與人肉軍備也有異曲同工之妙，讓台灣成為美國的傀儡政府。

第五、鴉片戰爭正式敲響了清政府的喪國之鐘，萊豬進口與人肉軍備也正式宣告了台灣衰亡的不歸路，這是最令人悲傷憤慨的。

當西方國家因著工業革命不斷強盛的時候，兩百年前的清政府還盲目自大的自稱是「天國」，以為自己是世界的中心。這像極了現在的「我台灣、我驕傲」的井蛙史觀。

當中國在不斷進步的時候，許多台灣人還沉浸在「台灣南波萬」的自我催眠中。歷史的殘酷，乃在於悲劇的不斷重演。作為一個知識分子以及聰明人，我們必須從歷史中學習教訓。

我們應該體會到，兩個經濟體不論在政治、文化、社會上存在著如何巨大的差異，貿易仍然是雙方共同的語言與價值。今日美中台三方的人民與執政者都應該認識到，合法的、透明的、不受政治干擾的貿易才是國際關係中一個強而有力的穩定因素。只要任其自由發展，三方的貿易與交流基本上都可以是和平且讓彼此有利可圖的一種文明交匯。

反之，如果政府過多地介入干擾，尤其是當國家尊嚴、民族主義與貿易經濟問題混在一起時，往往會產生「非經濟性」的政治問題。因此，我們要認清，經濟接觸才是我們與美中關係的壓艙石，我們對於如何能讓政治不介入在其中，應該要非常小心且有智慧地處理，畢竟經濟才是台灣生存的命脈。

（作者為美國伊利諾芝加哥大學教授）