總統大選逐漸進入白熱化，各家民調一直出來，民進黨的賴清德穩居第一，民眾黨的柯文哲第二，國民黨的侯友宜第三。身為最大在野黨的國民黨為何落居老三？很顯然很多泛藍的群眾尚未歸隊，都在看侯友宜如何表現。

選總統和選市長不同，侯友宜應該已經發現光「侯侯做代誌」絕對不夠，如果沒有泛藍的底氣支持，光中間選民也不夠，所以第一步侯友宜應該好好惡補國家大事，提出一些國家的願景和政策。第二步更重要，要把泛藍民眾找回來，形成自己的基本盤，再徐圖中間選民。

要把泛藍的民眾找回來，第一件事就是提出泛藍想要的政策，例如九二共識、再次修改軍公教退休金的辦法、以核養綠、恢復特偵組等等，一定要大聲說一直說，直到大家認為侯友宜就是這些政策的化身為止。

第二件事就是要尋求泛藍領袖的支持，有五個人侯友宜必須趕快去拜訪、去道歉、去懇求、去拜託，這五個人就是韓國瑜、盧秀燕、郭台銘、傅崐萁和趙少康。

韓國瑜的基本盤是廣大的韓粉，4年前那股力量還在，從上次大選鬱卒到現在，一股氣無法透，如果侯友宜能夠接收這群韓粉，民調起碼往上百分之十。最近侯友宜開始公開對韓國瑜道歉，但這還不夠，一定要親自去負荊請罪，只有韓國瑜願意公開呼籲韓粉支持，韓粉才會歸隊。

台中市長盧秀燕是中部地區的大咖，只要她願意幫侯友宜站台和呼籲藍營支持，想想看國民黨的女性縣市長，包括王惠美、張麗善、黃敏惠、許淑華、林姿妙、徐榛蔚、饒慶鈴等一字排開，聲勢馬上上升，就看侯友宜願不願意去拜託。

郭台銘是最大變數，雖自己說要支持國民黨的提名人，但行動上完全不是這麼一回事，但他現在還沒宣布要正式參選，顯然事情還有轉圜的餘地。侯友宜應該盡快拜訪，深入了解郭台銘的內心在想什麼，如何滿足郭台銘的希望。政治就是妥協的藝術，即使得不到支持，至少不要為敵參選。

傅崐萁年初就因「中央選戰策略會報」的問題和侯友宜公開叫陣，還好在黨提名侯友宜之後至少一直都很安靜，所以侯友宜應該趕快弭平前嫌，畢竟傅崐萁在各地地方上還是有勢力和朋友，這些都是未來大選很重要的樁腳。

趙少康是知識藍和戰鬥藍的領袖，還有媒體的影響力，現在鄭麗文出來喊換侯，趙少康不置可否，這就是很危險的訊號。知識藍和戰鬥藍本來就對侯友宜的溫吞吞和不敢大聲說出自己是正藍軍而感到不耐，這唯有靠拜訪趙少康，當面尋求支持和了解才有可能化解。

提出泛藍需要的政策，然後再得到這五位泛藍山頭的支持，民調就可以很快地上來。但時不我予，動作要快，否則如果民調直直落，變成扶不起的阿斗，到時這五人可能就另有打算了。

（作者為台北商大前校長）

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