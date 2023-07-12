今年2月美軍擊落中國大陸高空氣球事件，美中關係急速惡化，但5月起拜登政府開始妥協，國務卿布林肯明確表態，美國不與中國「脫鉤」，只是要「去風險」，接著暫緩對中國新一輪制裁行動，6月布林肯訪中終於成行，並與習近平會談，接著財政部長葉倫到訪4天，氣候特使凱瑞預計下周也將到訪。隨著美中對話關係恢復，美國在台協會台北辦事處長孫曉雅呼籲，兩岸溝通同樣重要。

美官員陸續赴中復談

拜登政府界定中國為步步逼近的挑戰，也是唯一有意圖、有實力重塑國際秩序的競爭對手，因應之道是在「和平共存」基本原則上，重建雙方溝通對話管道，以相互了解彼此的目標與企圖。在此目標下，兩位最重要閣員先後完成訪問行程。

結束訪問行程後，布林肯明言，他將繼續說中共不想聽的話，做中共不喜歡的事；葉倫也表示，美國政府將繼續採取「必要的、有針對性」的行動，保護美國和美國盟友的安全利益。美中戰略競爭雖將持續進行，重返「接觸合作」靜好歲月已不可能，但至少可以避免因戰略競爭失控而導致衝突與戰爭的爆發，暫時躲開「修昔底德陷阱」的糾纏。

美中在政治、外交與安全層面，可望以負責任的態度管理雙邊關係，其中包括台灣問題；在經貿科技領域，美國表達不以強權衝突框架看待美中關係，世界兩大經濟體絕不能脫鉤斷鏈的善意。特別是被視為「鴿派」的葉倫展現了誠懇、親和態度，贏得了中方的熱烈回應，她說世界夠大，足可允許兩國共同繁榮發展，都為美中關係進一步改善奠定了基礎。

相對於美中透過溝通對話防止雙邊關係螺旋下墜，更需要藉溝通對話化解兵凶戰危的台灣，反而在「逢中必反」意識形態導引下，繼續充當美國抗中急先鋒工具，拒絕與北京修好，企圖以去中國化剷除兩岸文化連結。

賴清德參選以來，希望漂白「台獨金孫」形象，爭取中間選民認同，但支持度遇到瓶頸，最近開始調整策略。日前他投書《華爾街日報》，宣示將強化國防嚇阻力、提升經濟安全、展開民主夥伴合作、維護兩岸現狀等「四個支柱」，強調反對九二共識，反對一個中國原則，反對重啟服貿。又說「當台灣總統可以走入白宮，我們所追求的政治目標就達成了」。

賴四個支柱淪為空談

賴清德這些說法，不但否定一中精神與九二共識，更是台獨立場的實質展現。兩岸既無共識，又無互信，實際上是緊閉兩岸交流對話的機會之窗，兩岸關係只會雪上加霜，台海將無寧日。

相對的，國民黨總統參選人侯友宜拋出接受「合乎中華民國憲法的九二共識」、反對「一國兩制的九二共識」，中共則給予正面回應，國台辦發言人陳斌華表示，「九二共識」核心意涵是「海峽兩岸同屬一個中國」。事實上，中共自2022年開始切割「九二共識」與「一國兩制」的連結，是因應時局，務實彈性的態度。

賴清德反中、仇中，認為美國保護傘足以維護台灣安全，他的四大支柱與走入白宮說法就反映了這個心態。兩岸之間的血緣、歷史、文化臍帶永遠無法切割，雙方的經濟依賴更無法替代，無論民進黨如何操作，都無法脫離這些事實。

美中之間雖存在根本的矛盾，拜登政府仍鍥而不捨努力恢復、加強與大陸的接觸互動，蔡英文曾表示，推動兩岸疫後交流是維護兩岸和平發展的重要基礎，結果只是說說罷了。美方希望兩岸溝通，卻不見蔡政府具體回應，賴清德口稱全盤接收蔡英文路線，面對民眾黨柯文哲支持度節節高升，自己卻面臨天花板困境，政見愈來愈辛辣，不惜以戰爭為代價換取自己的當選。賴清德稱2024選舉是「白宮與中南海的選擇」，但實際上是「對話與對抗」、「戰爭與和平」的選擇。