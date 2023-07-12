今年5月台南一對母女行走在斑馬線上遭汽車撞上，造成3歲幼童死亡、母親重傷，引發後續社會議論行人安全問題，而政府也旋即加重罰鍰。目前大家也看到成效了，但社會是不是有想起來中原大學設計學院院長趙家麟曾說過的，這類執法手段類似於吃退燒藥，吃了會退燒，但不能治病。

「懲罰」代表的是要有執法者在現場監控，全台灣不可能每個路口都站警察，也不見得每一輛車不讓人都是刻意跟惡意。教育心理學告訴我們，單方面透過懲罰型塑出來的行為，是監視者不在行為就不在，也就是「躲警察」。

我們一直在講環境、講工程，就是知道過度使用執法手段，會像現在這樣陷入爭議，開始出現「為什麼行人違規，車還是得讓人」的質疑，因而開始嚴格取締行人違規，也要加重對行人的處罰，結果討論焦點變成懲罰，而不再是環境的改善。要改善行人通行環境，就要務實討論環境該如何改善，而不是怎麼懲罰用路人。

宣導「車讓人」這件事真正重要的，是要讓社會想到「車撞人」很殘忍，要喚醒手握方向盤的人心中的人性，對人類的性命有憐憫，這樣的同理才是文明社會的高層次精髓，才是民主社會的甜餡，每個用路人才會有內發性的動機，希望能看清楚行人，然後工程及教育就可順水推舟的展開，乃至於最後對少數冷血駕駛的執法。

政府官員不可能這點人生智慧都沒有，可是在這方面，似乎沒有太多表述，只有走極端的「停讓」政策，十分粗糙。

另方面，以前台灣都是循著美式教法，說行人絕對不可以隨意穿越馬路（jaywalker），但這樣的規則即便是在美國也逐漸淡薄。在沒有jaywalker概念的地方，人除了可以在「非行穿線」之處穿越道路，交通管理甚至為了這種狀況設有工程設施及安全規範，譬如行人庇護島。行人在穿越這樣的道路時，並沒有優先權，要讓車先過，但能在庇護島內抓準車輛通過的間隔穿越道路。如果台灣能把行人有優先權，及行人無優先權的穿越概念分類清楚，是否就可以減少目前面臨的問題？

最後，相信大家都非常在意路口效率，雖然現在因為停讓行人會占掉綠燈時相的大半時間，導致車流回堵，但這不是沒有解決的辦法。除了透過改變行人號誌設定、調整放行時間、智慧化偵測行人調控，也可以透過增設庇護島上的行人專用號誌，以分區調控庇護島的兩側是要開放行車還是行人。這樣細緻化的路口控制可兼顧雙方通行效率，在確保安全的基礎上盡可能謀求社會最大公約數。

（作者為台灣交通安全協會副理事長）