國民黨不斷出現「挺郭中常委」揚言發動換侯，但12日的中常會，這股聲音再度無疾而終；亂局要到何時才能休止，雖不得而知，但可以肯定的是，最終結果除了造成在野陣營亂成一鍋粥，什麼正面意義也不會留下，這將讓選民於這場選戰中，只會看到一個「悶」字，終日目睹黨內互打、跨黨抹黑，熱鬧有餘，深度不足，開始懷疑，所謂的總統選舉，似乎已經變調成「誰的形象沒那麼差」，誰就能當選。

從民調走向來看，三黨參選人都沒人敢有把握一定能贏。賴清德雖領先，但也僅是受惠綠營基本盤，成長性不足，任何事件都可能成為下滑的拐點。

柯文哲雖具暴衝潛力，但民眾黨缺乏組織支撐，樓起得快，塌也可能快。尤其，柯雖吸納不滿藍綠的選票，但這些人意識形態並不一致，政治理念大不同，未來提政見時勢必容易陷入瞻前顧後、難有突破的困境。

侯友宜民調暫時落後，照理說有藍軍組織支撐，加上黨的智庫能提出國政願景，不過侯被徵召後準備顯然不夠充足，近期又進一步陷入黨的內鬥，光整合就焦頭爛額，無暇規畫國政，讓黨內持續出現換侯聲浪，幾位挺郭派中常委還揚言在中常會提案發難，雖然都是無疾而終，但無疑已讓黨的團結遍體麟傷。

可以預料，民進黨很清楚賴的民調若難以突破，合理的策略就是分化在野，因此現階段不會提出躁進的政策。因此，國民黨當前策略是盡快整合泛藍，避免內憂之餘，還讓綠營有空間把手深進茶壺刻意擾動更強烈的風暴。

只是，三黨都必須思考，當選舉打到這麼悶，很可能讓台灣人對明年投票失去動力。然而，2024年對台灣來說，絕對是個關鍵拐點，首先，國際局勢進入深水區，俄烏戰爭不可能永遠打下去，遲早會有個了結，而美中對峙局面，在明年美國總統大選之前，也會有個定調，兩岸、美中關係是好是壞，明年絕對是關鍵期。

不僅如此，蔡政府2025非核家園已確定跳票，既然能源政策錯誤，就該重新調整，台灣還有幾個4年能虛度？錯誤的能源政策時間拖越久越難處理，最終恐導致民生跟工業皆輸。

而國際經貿組織也不斷再組合與擴編，英國就快加入CPTPP，台灣要怎麼與周邊國家相處，必須要有明確方向，藍營過去所提的自經區概念還有沒有實施可能？又或是，賴清德經常喊話要提升台灣國家地位，具體要如何落實？柯文哲主張的多數黨推薦組閣，實務上又要如何落實柯文哲選舉期間承諾選民的政見？

這些事，都該盡速向全民說明。2024是國家命運轉折點，朝野如果還是在比誰不爛，那真是台灣的悲哀。

（作者為自由撰稿者）