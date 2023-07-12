不甘寂寞的Elon Musk永遠不缺話題，他在8個月前收購推特，大聲疾呼要打造成一個叫做X的「超級APP」，還放出豪言要對標中國的微信，讓推特成為美國第一個包羅食衣住行的超級平台。但他口中的「超級APP」可能很快就將讓他嚐到苦頭。今年以來，亞洲各地的「超級APP」要麼苦苦掙扎於多年的虧損，要麼宣布裁員計畫。這是為什麼？為什麼這些曾經的「超級APP」 會在疫情過後陷入困獸之鬥 ？它們還有機會東山再起嗎？還是其實斯人已遠，典型在夙昔，只有Elon Musk傻傻的不知情？

要說Elon Musk傻？他顯然不傻。但2021年底以來，新加坡的Sea與Grab，韓國的Coupang與Kakao，日本的樂天及印度Paytm的加總市值已經下降60%。它們或許一開始看起來不一樣，但隨著募資成功卻讓它們變得越來越像。到了今天，廉價而充足的資金已經枯竭，終於逼得它們現出原形，這批曾經風光無限的新創創辦人更是急得滿頭大汗找不著北。

放眼望去，無論是中國的微信、支付寶，還是東南亞的Grab或是新加坡的蝦皮，不管它們曾經多麼的不可一世，如今的處境盡皆相同，雖沒有慘到垂垂老矣坐以待斃，但也是摸索轉型搞得自己昏頭轉向心力交瘁。這些所謂的「超級APP」，也就是所謂包山包海什麼都做的線上平台，說白了，隨著時過境遷，在投資人的嚴格審視下，正因為今天面臨的困境而坐困愁城。

不幸的是，這股逆風短期內不會停歇。就在東南亞的Grab宣布大裁員，GoTo決定換上一個講求獲利的金融背景CEO之際。有人說印度的Paytm最近股價上漲了60%，或許野百合也有春天？但我不以為然。為什麼？「超級APP」的黃金時代已經過去，即使印度的市場夠大，也不能保證Paytm可以高枕無憂，「超級APP」的商業模式本身存在毒素。只要資本市場上的高融資成本看不到盡頭，只要各地政府對數位網路的監管不鬆手，不管你是「超級APP」或是曾經估值驚人的獨角獸，一時半載根本沒有翻身的可能性。

除此之外，據e-Marketer資料顯示，大家的手機使用時長雖然增長明顯，但使用者並沒有因此下載更多的APP，而且使用者下載和付費意願都有所降低，對於低頻的APP還會三不五時進行儲存空間的清理，移動互聯網的APP逼近飽和已是事實。從爭奪流量，到爭奪時長，視訊、社交、電商、出行、錢包……橫向來看，這是網際網路巨頭為留住使用者的不得已下策；從縱向來看，從成立之初的垂類平台，轉變為重型平台，現在的「超級APP」已經是老狗變不出新把戲：累了。

我感覺吧，所有一切理所當然，大部分行業和產品都有著這麼一條逃不開的商業規律：創造、傳播、普及、壟斷、維持以及衰落。就像上世紀的美國鐵路一樣，市場開放讓這個產業迅速繁榮，但美國1920年時的186條鐵路幹線，最後也只剩下了7家倖存者。這個階段，隨著資金成本的增加，「超級APP」的商業運作當然需要改變，化簡為繁非常可能又要反身化繁為簡，怎麼賺錢將成為躲也躲不掉的頭頂緊箍咒。

今天，不管股市的陽光多麼燦爛，透露出來的影像早就和以往不一樣，這些曾經被資本強行「催熟」的「超級APP」或獨角獸們，必須面對的現實就是便宜資金的幻滅，但如何修正那個為了融資而生的商業模式更是急迫，很多「超級APP」的管理團隊除了說故事買流量，根本沒有企業家的管理經驗和格局。通過燒錢「催肥」起來的「超級APP」，必須盡快讓自己不要淪落為「僵屍APP」；那些天真的創投VC和創辦人也必須面對現實，善盡職責督促「超級APP」在經營上出陳布新創造獲利。

流量或許騙得了一時，其實騙不了一世。「超級APP」們已經到了必須證明自己的時候，勝者為王敗者為寇，即使是那個擅長翻江倒海的Elon Musk，今天遇見了江河日下的「超級APP」，也必須使盡渾身解數，才有可能讓自己不在陰溝裡翻船。

（作者為創投合夥人）