郭台銘爭取國民黨徵召參選總統落空之後，公開宣稱將全力支持最有民意基礎的侯友宜，這個承諾落空了，他仍南北奔波，明言暗謀，志在達成當選總統心願。在多數民眾看來，他的行徑可疑，效果可議，但仍鍥而不捨，這個精明的企業家算盤究竟是如何打的？

面對各方質疑與非議，他這兩天說話了，強調自己在國民黨提名總統參選人之後，仍然十分關心中華民國與國民黨的未來，因為唯有非綠陣營的整合與團結，方能下架民進黨；然而近日有心人士的居中挑撥、抹黑、扭曲，明顯是在操作非綠陣營的敵對，鷸蚌相爭，將使得漁人得利，他對此感到憂心與痛心。郭台銘並提及此刻民意多數盼望政黨輪替，美好的勝戰就在眼前，切莫大意失荊州。

這個說法言之成理，就是唯有在野陣營團結一致才能下架民進黨，而他沒有說出口的一句話，是只有他可以整合非綠，成為在野勢力的共主；也就是唯有他統領非綠，才能使「美好的勝戰就在眼前」。意思很清楚，國民黨徵召的侯友宜，不足以整合柯文哲；而他與柯文哲有過特殊政治緣份，加上他有雄厚資源，可以將柯文哲拉進非綠同盟。基於這個盤算，他去和柯文哲十指緊扣，宣稱有海誓山盟；而且積極拉攏國民黨地方實力人物，期待他們在黨內翻盤，促成「侯下郭上」。

這套思維完全是一廂情願。首先，國民黨仍有雄厚實力，不會讓出非綠盟主的地位，郭台銘沒有拿到國民黨徵召的「訂單」，就沒有機會成為非綠共主；他退而求其次，妄圖「併購」民眾黨，以「郭柯配」產生棄保效應，將超過6成希望換黨執政的民意集中過來，將侯友宜邊緣化。這個想法成立的前提是柯文哲願意當老二，也願意承受自己生的兒子被人出資認養的笑罵。柯文哲已經高喊成立聯合政府，由國會最大黨組閣，哪裡會放棄總統大位而把老大資格讓出來？

國民黨不屈，柯文哲不從，郭台銘剩下最後一條路，就是獨立參選，如果能在選舉中製造強大聲勢，成為非綠當選希望最濃的一位，就能使殷殷期盼民進黨下台的民眾集結在他旗下，產生「雙棄保效應」，國民黨支持者棄侯保郭，民眾黨支持者棄柯保郭，攏總加起來，他只要拿40%以上選票，就有機會當選總統。

這更是一廂情願的妄想。國民黨不離不棄的支持者至少20%，柯文哲的粉絲不下於15%，這兩群「信眾」的黏著性很強，不是郭台銘可以撼動的，大規模的棄保效應也就不會發生。最可能的結果是3人瓜分在野選票，侯、柯、郭各拿20%左右選票，讓賴清德笑傲江湖，輕鬆保住民進黨的執政大權。

郭台銘精明過人，這個簡單的道理他不會不清楚，只因為在商場上的成就，以為沒有達不成的目標。他常言，除非太陽不出來，否則不會有達不成的目標。這種意志超乎常人，但政治場域畢竟和商場很不同，企業成功之道和參選勝利之道有別，一個成功的商人以為憑著事業成功經驗，就可在政治場域中打敗群雄，得到至尊寶座，未免太天真了吧！

（作者為資深媒體人）