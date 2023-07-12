國民黨部分「挺郭派」中常委原來傳出將在中常會提案「卡侯」，欲以此中止7月23日全代會處理侯友宜的總統提名案；結果雷聲大、雨點小，因為提案中常委皆缺席，使得提案無疾而終。

而這已經是近一個月來，「挺郭派」中常委放出風聲要「換侯」卻無力發動後的再次「膨風」之舉。

外界原本預估此事將如何發展，關鍵點在主席朱立倫，認為他可裁示不處理，也可按程序走，令事件發酵形成風暴。朱立倫則在會中正面回應，強調「國民黨絕無可能換侯，也絕對不會卡侯」，等於以行動明確展現他「挺侯」到底的決心。

侯友宜獲徵召代表國民黨參選總統後，民調聲勢陷於低迷，如何振衰起敝，團結泛藍，乃至整合非綠聯盟力量，一直是國民黨主其事者必須檢討、強化的三大重點，但「以郭換侯」卻是其中最不具正當性、大錯特錯的提議。

且不說郭台銘兩度參與國民黨內競爭落敗卻出爾反爾，毫無政治誠信，即使他的民調也沒有侯友宜高，而他現在製造國民黨內亂所結合的主要力量，也是以藍綠通吃的地方派系頭頭為主。而挺郭的中常委絕大多數沒有民選經驗，也不是國民黨內的重要角色或社會意見領袖。以這樣成分與基礎所形成的「挺郭」陣容，當然難以成事，更不會獲得主流民意的認同。

距離全代會僅剩10天，在希望政黨輪替、下架民進黨的民意高達6成的關鍵時刻，國民黨如果還沉淪在誰離間、誰分化？換誰、卡誰的強烈焦慮中，如何對得起那麼多寄予重望的支持者？唯一正念是齊心合力讓侯友宜強起來，又換又卡只是自絕生路。