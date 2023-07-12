台灣自從與大陸隔海分治以來，不論由哪個政黨執政，都已經在落實「一國兩制」了。因為依據《中華民國憲法》，修憲前或修憲後都是承認一個中國，只是大陸與台灣的治權不同而已；治權不同，當然就是兩制，大陸實施的是社會主義，台灣現在實施的是「民主獨裁」，其實並不比大陸好，這就更沒有理由從制度面的差異來反對「一國兩制」。

我國總統是依據《中華民國憲法》選出，就職時對著國父遺像宣示奉行憲法執行總統職務，當然可視為「一國兩制」的忠實信徒。

在兩蔣及李、扁時期，兩岸爭的是誰的制度可當老大，台灣提出「三民主義統一中國」，大陸則提出「一國兩制統一中國」，顯然大陸的胸懷與務實度遠高於台灣，在那個互爭老大且逢中必反的年代，就已經有夠大的胸襟容得下不同的制度。

「一國兩制」如果一直在各抒己見、壁壘分明下度過，只會淪為叫罵，毫無進展。「九二共識」就是在這種情況下橫空出世的「對話通關密語」，可讓台灣有機會談出在統一後自己想要維持怎樣的制度。現在大陸的態度就是，只要台灣願意談，除了台獨，什麼都可以談，百無禁忌。

馬政府善用這個通關密語，為台灣談出ECFA，保障產業在全球蕭條時，依然維持十多年的榮景。可惜在情願當台獨提線木偶的蔡政府執政後，台灣老百姓的未來顯然比不上畫餅的台獨未來，也比不上美國國家安全的未來。執政前，先以技術手段叫停服貿；執政後，以防疫之名叫停人民交流，接著又假美國國家安全之名出賣台積電，這些都是蔡政府出賣台灣的鐵證。不過，這段過程也逐漸證明了，國民黨基於「九二共識」的談判才是最有尊嚴，最能護台的作法。

大陸在這次台灣選舉為何會冷眼旁觀，而且告誡美國務必不要介入。原因在於，不論台灣是哪個黨執政，都不會延緩既定的和平統一步調。

武統在有效嚇阻了美國之後，基本上不會出現，剩下的就是在和平統一的過程中，台灣的領導人若沒有足夠的智慧為統一後的台灣爭取更多福利，將會成為全體台灣人民的民族罪人。如果讓台海局勢惡化，使得武統又成為選項，將會成為大陸加速統一台灣的「最大功臣」。

台灣人民必須體認到統一已是現在進行式，避談統一只會加速統一，這才是最嚴重的破壞現狀。蔡總統已經騙了我們兩次，讓台灣處於風雨飄搖之中，台灣人如果甘願再被「lie」一次，這也是我們的命。但對整個中華民族而言，不過是南明的現代翻版，驚鴻一瞥，無關整個民族的痛癢，就看台灣人民自己要如何抉擇了。

（作者為中華民國防疫學會理事長）