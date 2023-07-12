審計部查核農委會轄下最重要的農糧署，發現其「產銷調節」經費超標頗多，且品項越來越多，要求檢討產銷機制；農糧署卻以「氣候」回應，說是「人算不如天算」。若資源龐大的農委會只能發放老農津貼，對最重要的工作卻只能以「氣候」回應令人臉紅的績效，那這個部會真的已無存在價值，可以考慮廢了。

功能萎縮 平衡產銷無力

審計部發現，農委會動用「農業發展基金」進行產銷調節的項目，已經從民國106年的柑桔、香蕉2項大幅增加到110年的16項，包括香蕉、紅龍果、文旦柚、鳳梨、芒果、檸檬、高麗菜、大白菜、紅豆、落花生、葡萄、鳳梨釋迦、蓮霧等，幾乎民眾耳熟能詳的水果全都列名。而且，許多品項是長年失衡需要緊急調節，顯示農委會的功能在萎縮之中，除了無能處理對岸突發性禁令之外，也已無能解決平常的產銷問題。

立法院的評估報告也顯示，產銷調節的決算數已由105年的1187萬元暴增為108年的6.6億元和109年的4.4億元，嚴重超過預算數（1.6億元），增加了政府負擔。110年後為調節編列的預算已大幅增編，但決算數還是超過預算。要知道，台灣已接近4年沒颱風登陸了；在資訊科技日新月異，加上無颱風下，農委會卻越來越沒能力協助農民產銷平衡，還把產銷失衡歸咎於「氣候」，令人難以接受。

農委會面對大陸禁止釋迦、鳳梨進口，只會以補貼方式解決，完全不和大陸協商，還欺騙民眾要到世貿組織（WTO）申訴，真是荒唐。再看農委會近來處理雞蛋的狀況，從民眾排長龍購買限量雞蛋的痛苦，而且價格上漲以倍數計，讓一個民生必需品成為限量奢侈品，實在讓人難以想像農委會是如何辦到的。為了平息眾怒，農委會又以補貼方式大量進口昂貴的雞蛋，以致目前雞蛋氾濫。這完全印證了農委會處理農產品的功力，實在已到了不堪聞問的地步。

豈止是平衡產銷無力，農委會對台灣未來農業的預測和規畫，也交了白卷。我國申請加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP），可以預見既有成員越南和馬來西亞一定會在我國入會諮商時，要求開放農業貿易自由化，因為他們製造業無法和台灣競爭，若無法在農產貿易獲利的話，根本無法向其國人交代製造業開放帶來的衝擊。甚至，台灣也必須面對中國大陸申請入會，兩岸要面對其他成員要求兩岸必須諮商、簽署貿易協定，以符合成員之間都自由貿易的區域經濟整合基本原則。請問，農委會迄今為止，為這樣的前景做了哪些準備工作？

好鬥成性 施政一竅不通

如果未做出適當準備，那蔡政府說要加入CPTPP，就是在糊弄國人，讓國人誤以為政府努力在打拚台灣國際競爭力，其實是無法達成的任務。而無能達成任務的罪魁禍首不是別人，正是這個好鬥成性但施政一竅不通的農委會。任何有基本常識的人都可以理解，若真有心加入CPTPP，一定會面臨農產品開放問題，農委會就必須有所因應，包括強化目前的農業研發機構能量，以協助農民種出更高價的農品，未來爭取高端農品的國內外市場，而低階市場將必須退讓給其他成員更低價產品。對無力升級的農民，也須提供一套合理的補償和輔導機制，這需要設立一個類似「農業發展基金」但更具規模的基金，來應對更巨大的挑戰，包括開放農品市場給中國大陸。立委陳明文曾為此事質詢前行政院長蘇貞昌，蘇口頭回應會設立基金，農委會為此做了什麼？

農委會將目前為處理產銷失衡的費用，掛在「農業發展基金」的作法，完全是不合理的。農發基金是當年加入世貿時，為調適農業衝擊、提升農業競爭力而設立的；拿農發基金來支付農委會無能衍生出的產銷失衡費用，農委會不覺得丟臉？這基金的資源難道不是該用在更前瞻的提升農業競爭力，以及因開放市場造成農民損失的補助？

這個由陳吉仲領導至癱瘓的農委會已經沒救，只有用「電擊」的方式，換黨執政，才能讓瀕死的農委會甦醒。