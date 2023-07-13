2023年7月23日到31日，第17屆FIRST青年電影展將在青海西寧舉行。

本屆FIRST早前已公佈了今年主競賽評委會名單，演員、導演陳沖擔任評委會主席，攝影師杜傑、製片人、監製和策展人沈暘、錄音師、聲音指導和導演陶經、演員和監製姚晨、編劇鄒靜之擔任評委。

今年FIRST電影市場評審會由導演和編劇陳宇、導演高群書、作家麥家、演員和監製吳君如組成。

今年的超短片評審團由演員謝霆鋒、攝影指導杜可風、演員宋佳、導演、編劇和監製陳正道、學者劉擎組成。

來自台灣的導演、編劇和監製陳正道已深耕大陸影壇超過十年，最新的作品是和許肇任聯合執導的《愛很美味》電影版，已立項的電影是劉昊然和張子楓主演的《去時間的盡頭》，近期監製的作品包括黃渤和舒淇主演的《營救》，白客和賈靜雯主演的《歡迎再次登錄》等。

陳正道有一位從他第一部長片《宅變》就一直合作的夥伴，那就是他的御用美術師羅順福。羅順福是這次FIRST訓練營導師顧問團的成員。

這個導師顧問團由新加坡導演陳哲藝擔任年度導師，領銜16位來自編劇、製片、攝影、美術、聲音、剪輯、選角、調色等華語電影工業領域的顧問組成導師顧問團，為入選青年電影人搭建全流程的支持和教學體系。

有多位在台灣就讀的青年電影人入選本屆FIRST訓練營。

其中導演入選的錢檸和游智傑都來自台藝大，台藝大是台灣三大公立藝術大學之一，另外兩所是台北藝術大學和台南藝術大學。

錢檸來自浙江寧波，就讀於台藝大電影學系，並曾於2020年入選入選金馬電影學院。2019年他與陳晨合作的短片《失眠怪物》，入圍第1屆HiShorts! 廈門短片周最佳實驗短片。

2022年錢檸獨立執導的八分鐘短片《藍色毛球》入選金穗影展和FIRST青年電影展。

2022年錢檸的短片《殭屍外公》，請來知名演員孫情和陳雪甄出演，入選當年高雄電影節。孫情夠眼熟吧，他就是《不良執念清除師》的爺爺。

錢檸在拍片中。（網路圖片）

今年錢檸和亞洲七個地方的青年導演一起，每個人把一部西方童話拍成暗黑故事，形成一部短片集叫《暗黑童話》。

游智傑雖然剛才畢業，但已小有名氣。2022年他的短片《神明在看》獲得第44屆金穗獎最佳學生劇情片，併入圍了金雞百花電影節、平遙國際電影展等。

今年游智傑從台藝大畢業，畢業作品《四牲六道》以偽紀錄片形式，通過長鏡頭的方式呈現，講述一場災難正向全人類襲來的故事，已獲得第十三屆北京國際電影節ReelFocus真實影像計劃創投單元最佳故事短片獎項、 Giloo Fest 提案大會劇情片組的十強決選。

來自世新大學的劉孟岳入選了訓練營聲音部分的學員，世新是台灣排名第一的傳媒類綜合大學。來自輔仁大學的余承峰入選訓練營的編輯部分的學員。輔仁是台灣最頂尖的私立綜合大學。

今年的FIRST訓練營有16位導師顧問和42位主創，整個劇組共有260人，將於7月17日開機拍攝，完成一部作品。

今年的FIRST主競賽單元入圍影片即將於近期宣佈，期待會有台灣青年電影人的作品入圍。（台片所）

（本文來源：【映畫台灣】公眾號）