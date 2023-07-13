新竹由於科學園區的發展，為我國經濟重鎮，備受政府關愛，然而即使如此，河川污染情況依然頻傳，近期新竹地區供民眾飲用水的頭前溪及鳳山溪，迭遭嚴重污染，民眾欲求一乾淨的水喝而不可得，這對於前瞻基礎建設無異是一大諷刺。

蔡政府於2016年執政不久，即推出逾8,000億的前瞻基礎建設，由於預算龐大，因此循特別預算舉債編列，前瞻建設中最重要的一項正是「水環境建設」，編列逾1,000億的經費，當年的報告在《願景與目標》指出：「水資源為國家經濟發展重要基礎建設，攸關全民安全及生活品質，本計畫將以水與發展、水與安全及水與環境三大建設為主軸，結合治水、淨水、親水，營造不缺水、不淹水、喝好水及親近水之優質水環境…」

前瞻建設為期八年，今年已進行到第七年，政府在開發水資源上所做的努力雖值得肯定，然而從結果論，這些年可說是年年都面臨缺水危機，每年春季除了翡翠水庫仍豐沛，全台水庫幾乎個個見底，這雖可推給氣候變遷與百年大旱，然而2016年之所以提出水環境的前瞻基礎建設，不就是要因應氣候變遷的風險嗎？何以到最後仍得由總統、院長向老天爺祈雨？同樣的情景，年年上演，施政淪落至此，讓人不勝唏噓。

缺水可以推給老天爺，說是氣候異常造成的，然而，水污染還好意思推給老天爺嗎？供應新竹民眾飲用水的頭前溪，其上游緊鄰竹東垃圾場，水源保護區居然出現這種情況，實在匪夷所思，當年前瞻基礎建設聲稱要讓大家「喝好水」，七年過去，頭前溪的污染日益嚴重。此外，同樣在新竹的鳳山溪，上游工廠林立，屢遭污染，危及民生用水。政府不是要大家喝好水嗎？當年前瞻建設到底是怎麼規劃的？相關部會必須好好反省。

我們要提醒當局，政府長期以來投入水資源的預算及資源極其可觀，然而與投入的資源相比，成效甚微，早在1996年行政院提升國家競爭力小組已把改善河川列入施政重點，當年除了擬定全面流域政策，以污染源、涵容能力來檢討污染削減量，更擬定計畫加強污染源的管制與輔導，以減低事業對環境的影響，這是20多年前的事情了，這些政策若能加以貫徹，哪有今天鳳山溪、頭前溪這樣的污染？

在前瞻基礎建設之前，政府也曾提出八年800億的治水預算，長期以來政府如此重視水環境，但每年台灣地區依舊在春天缺水、秋天淹水，以及河川污染的陰影中過日子。這顯然已不是預算、資源不足的問題，而是各級政府到底有沒有把治水當一回事來處理，若真有心處理，20多年來計畫有了、預算也有了、法令也有了，何以情況依舊未能改善？

我們認為，現行政府對計畫的管考只著重於預算達成率、預算實現率是不足的，這兩者只能評估計畫所獲得的經費在一年內被執行多少，再不然就是經估驗後付款的情況是如何，充其量，只能反映計畫執行的進度，卻無法告訴我們品質如何。然而，計畫的目的本不在於把錢花完，而是要把工程做好，非僅如此，更要在日後達成預期成效，這才是一個成功的計畫。回顧1996年以來政府所推動的治水計畫無計其數，所編列的特別預算屢創新高，如今非僅不缺水的目標達不到，不淹水的期待也常落空，更悲哀的是，今天就連喝口好水也是奢求，治水20餘年而成績如此，實在讓政府蒙羞。

當年前瞻建設計畫的前言這麼說：「因應氣候變遷，國土安全之需求，必須對供水、排水、防洪、汙水處理做全面的水資源環境建設，以強化國土韌性、因應環境衝擊、同時為未來30年產業之發展奠定根基。」遺憾的是，計畫執行七年以來，困境依舊，如何能為未來30年產業發展奠定根基？

我們呼籲，陳院長立即召集相關部會反省這一問題，務必找出施政盲點，以徹底改善台灣的水環境，若不以此事為大事，只想讓大事化小，小事化無，未來就算再編八年800億，甚至八年8,000億的預算，也於事無補，徒然浪費預算而已，而台灣水環境也終將不可救藥。