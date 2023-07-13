（一）認清百年大變局新形勢

百年變局是黨對當前世界發展格局的重要論斷。2018年6月，習近平總書記在中央外事工作會議上深刻指出，「當前，我國處於近代以來最好的發展時期，世界處於百年未有之大變局，兩者同步交織、相互激盪。」之後，習近平總書記以「三個前所未有」闡述了世界大變局的發展趨勢，即「新興市場國家和發展中國家的崛起速度之快前所未有，新一輪科技革命和產業變革帶來的新陳代謝和激烈競爭前所未有，全球治理體係與國際形勢變化的不適應、不對稱前所未有。」

百年變局主因有三：其一是以中國為首的新興經濟體崛起。據最新統計，發展中國家和新興市場國家的經濟總量佔世界經濟的比重接近40%，這些國家對世界經濟增長的貢獻率已達80%。其中，2021年僅中國大陸經濟總量就佔世界GDP的17.7%，對世界經濟增長貢獻率的1/3；其二是科學技術得到前所未有快速發展，使人類的地理空間與時空限制被打破，國際分工、對外直接投資、國際貿易等也呈現出新的發展特點，形成了真正意義上的全球市場。其三是上述這兩大態勢彼此影響、互為因果，世界已經形成多極格局取代單級強權格局，尋求新的全球經濟治理模式。正是上述兩大因素的影響，使資本、技術和人力資源等生產要素加快了在全球的自由流動，推動了全球金融市場、國際分工格局和全球產業鏈價值鏈供應鏈的逐步完善和升級，加速了經濟全球化的進一步發展，同時，其外溢效應使絕對強權和絕對壟斷失去基礎，難以持續。在經濟層面，如何應對百年變局所引致的全球經濟重心變動、新科技創新的爆發以及持續完善的國際經濟秩序的需求，如何應對在這一大變化，是我們思考推進落實新時代黨解決台灣問題總體方略的大歷史背景。

（二）百年變局的挑戰與機遇

百年變局對深化兩岸經濟合作是挑戰也是機遇。近代以來，人類歷史先後經歷了三次大的技術革命，推動人類社會相繼進入「蒸汽時代」「電氣時代」和「信息時代」，由此帶來了世界經濟的飛躍性發展。當前，全球信息技術突飛猛進，推動了新一輪科技革命和產業革命。人工智能、大數據、物聯網、5G等風起雲湧，第四次工業革命蓬勃興起，正在全方位改變人類生產方式、生活方式和交往方式。新一輪科技革命和產業變革正在重構全球創新版圖、重塑全球經濟結構。技術進步日新月異，特別是網絡信息等與數字相關的技術發展尤為迅速，從而引起了生產、流通、分配和就業等各領域的連鎖反應。

「科技和創新」作為關鍵詞，在二十大報告中創紀錄的提及50餘次，標誌著中國大陸經濟已進入到一個新的發展時期。大陸經濟正由「重視數量」轉向「提升質量」，從「規模擴張轉向「結構升級」，從「要素驅動」轉向「科技創新驅動」。在這方面，兩岸合作已有心得，未來合作這更是一條必由之路。以信息產業為例，當前，信息產業已開始過渡到下一代以通信網絡、物聯網、三網融合、AI人工智能和以雲計算為代表的新階段，台灣在這些新技術方面的儲備明顯偏弱，但台灣有高性能集成電路製造方面的競爭優勢，而其他產業方面的優勢有限，這對兩岸經濟合作則更多是機遇。

在5G、大數據、人工智能和物聯網等大陸重點發展的新興產業，以及諸如新型科技與「兩機一芯」等「卡脖子」等關鍵技術突破方面兩岸有機會尋找可長可久的合作模式。換言之，大陸市場創新重心已由引進、消化吸收轉為突破性創新，另外，市場機制愈發成為創新資源分配的重要決定性力量。這是自20世紀90年代以來台商台企深入融入大陸經濟發展的又一次大的一展長才的機會，在新一輪大陸市場結構調整中找到新的增長點和新的市場，同時，兩岸企業也有更多機會攜手突破，由行業「趕超型」企業蛻變為世界級的「領跑型」企業。

（三）構築兩岸經濟融合發展新平台

中共二十大報告明確指出：「必須完整、準確、全面貫徹新發展理念，堅持社會主義市場經濟改革方向，堅持高水平對外開放，加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。」隨著中國大陸經濟在世界經濟中佔比的持續提高和人民收入的增長，經濟在國內循環方面的比重將會越來越高，國際循環的比重將持續相對降低，這是一般經濟發展的規律。

面對中國大陸經濟增長方式的轉變，兩岸經濟合作的深化方式必須轉變。海峽兩岸的經濟聯繫、生產網絡、要素流動從來沒有像現在這樣密切，兩岸經濟主體愈來愈被視為各自生產經營網絡中的一個節點。在新時期，兩岸經濟合作的制度化及合作質量的不斷提升，除了需加強在高端製造業、生產性服務業、高端產業鏈等方面的合作力道外，還需要有一個新的、更高的平台，使兩岸在合作的內容、模式、路徑上能不斷創新。形成更高層次上的兩岸經濟你中有我我中有你，一榮俱榮、一損俱損的命運共同體，共同參與區域經濟發展、參與有關遊戲規則制定、參與危機防範機制建立、參與區域經濟結構重構，與祖國大陸一起成為推動世界經濟發展力量的重要平台力量。

（作者為南開大學台灣經濟研究所所長）

（原刊載於上海台灣研究所倪永杰主編的《台海研究》雜誌2023年第2期，授權中時新聞網轉載）

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