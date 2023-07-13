民進黨蔡政府執政快八年了，金錢外交卻斷交連連，延長兵役卻讓兩岸兵凶戰危，處處缺電跳電卻要用愛發電，為課囤房稅卻是房租上漲居住不正義，為了加入CPTPP而不敢反對日本核廢水排海。是什麼讓民進黨創黨理念喪失而淪落為一個只會詐騙的政黨呢？

究其原因，從「恐中」變成了「去中反中」，就是民進黨淪為政治詐騙黨的根源。在歷史科的教材中，將「中國史」併入「東亞史」，中國歷史人物幾乎只提到秦始皇，而漢武帝等人則匆匆帶過，三國、武則天等時期，以及《史記》和《漢書》更是隻字未提。

在反智的「去中國化」教育下，讓許多年輕人思想弱智化，甚至出現了「天然獨」的政治謊言。也因此，會有這麼多的台灣民眾以及年輕人，願意被騙甚至加入詐騙黨的行列。因為，「台獨課綱」讓許多的年輕人活在「錯誤框架」中，自以為錯誤的觀念是正確的，以至於被政治人物利用，發起反服貿的太陽花運動，也讓年輕人成為政客從中謀取政治利益的幫凶。

在「錯誤框架」的基礎上，詐騙黨食髓知味。又例如：台灣社會明明就是缺電，非核家園是一條不可行的路，但一堆民進黨側翼提出「用愛發電」的政治話術，卻竟然有一大批台灣民眾選擇相信，寧願不要最具發電效率的核電，也要「傷肺」的落後燃媒發電。

尤其，民進黨蔡政府使盡各種詐騙手段，依《中華民國憲法》當選總統，卻故意違憲。例如：將我國國名改稱呼為「中華民國台灣」、台灣與大陸互不隸屬…等，拒不承認「九二共識」並睜眼說瞎話「台灣人不是中國人」，但已經是國會最大黨的民進黨，卻又不敢直接修憲或是廢掉大陸事務委員會，穿著國王新衣到處騙，也不感到可恥，實在是可恨可惡！

在這種「詐騙治國」的錯誤框架中，看不到政策施政成果，反而是政治話術詐術層出不窮，甚至副總統、總統參選人賴清德，都可以從一個務實的台獨工作者，假裝為和平保台者。民主進步黨淪為「詐騙黨」，也就不令人意外了。

（作者為新黨輿情中心副主任）

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